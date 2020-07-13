不习惯网课，多有迷茫：学校停课后最头痛的事

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日本因新冠疫情扩大而发布的紧急状态宣言解除后，全国学校通过错时上学和网课等方式重新开课。学校响应政府要求，突然从3月2日临时停课。最初学生都大呼“幸运！”可停课时间一长，不安和无聊的情绪便开始占据了上风？

2月27日傍晚，首相安倍晋三要求全国中小学校从3月2日起临时停课。彼时想必还无人能预料到这一停会停3个月之久。日本财团5月下旬就“学校教育”为主题展开的《18岁意识调查》显示，在“停课后最头痛的事”选项中，回答最多的是“学业”（37.4%），然后依次是“与朋友的交流”（20.3%）、“考试、升学、求职”（17.8%）。

关于“学业”一项，自由表述栏中比较多的是关于网课的内容。例如“头一次上网课，让我很懵”“有问题也没法问老师”“很多课是需要实操和实习的，网课办不到”等。另一方面也有人表示“在家里学习时间不定，很容易偷懒”等。

关于限制外出期间的学习环境问题，大约有八成人回答称“有网络工具”“具备在家学习的环境”，但同时受访者似乎也觉得很难做到“制定并按照计划学习工作”“停课也能保持学习动力”。

约有六成受访者表示“停课措施让人感觉到教育上的差距”。具体的回答有：“私立学校有网课，但公立学校就只能在家自学”“同样是公立高中，有的地方从3月开始就上网课了，有些地方5月才开始”等。此外也有人指出家庭经济状况不同，导致有人能去补习班，有人去不了，另外是否有家长可以辅导学习也都会产生影响。

受疫情升级影响，全国高等学校综合体育大会和高中棒球等多个体育赛事被迫中止。对此，10.8%的人认为“应该举办”，37.2%认为“应该采取零观众或延期的方式举办”。

参加社团活动的当事人认为“不希望长期的努力以不战而告终”“职业棒球联赛可以办，却把甲子园和其他社团的比赛都停了，没有道理”。另外还有一些人支持那些一直在社团活动中努力不懈的学生，认为应该举办，称“有人好不容易等到三年级才从替补升到正式队员”“还有些人肯定是想凭社团活动的成绩上大学的”等。

标题图片：PIXTA