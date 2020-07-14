新冠肺炎疫情影响旅游意愿：日本人比美国人更谨慎

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自五月黄金周长假结束后，日本国内的新冠肺炎感染者人数出现大幅减少。5月25日，日本全国解除紧急状态宣言。6月19日，日本全面解除避免跨都道府县移动的要求。在黄金周期间被要求“居家（stay home）”，这是否使民众想要早点出去旅行呢？

提供顾客满意度（CS）和消费者动向分析服务的J.D. Power日本公司（总部：东京都港区）针对过去一年内曾有过两天一晚以上旅行经历的日本人及美国人，实施了一项今后旅行意愿的调查。

关于“今后6个月内，是否计划出去旅行”，包括私人旅行和商务旅行在内，58%的日本人和62%的美国人回答“有”。虽然美国的比例略高于日本，但日本也有半数受访者表示将出去旅行。

向“6个月内没有旅行计划”的受访者询问其理由时，回答最多的是“担心新冠肺炎传染进一步蔓延”，占68%，接着是“随着新冠肺炎传染进一步加剧，人员移动和出入境管制的情况不会得到改善”，占52%。即使日本国内解除了紧急状态宣言，但对传染的担忧仍极大地影响着人们的旅行意愿。另一方面，仅18%的日本人表示“没有钱去旅行”，远低于美国的41%。由此可见，如果对感染新冠肺炎的担忧能够减轻的话，那么日本的旅游市场的需求将会大增。

向回答“6个月内有旅行计划”的受访者询问“有多么担心旅行途中感染新冠肺炎”时，回答“极其担心”“十分担心”的日本人共占51%，比美国的31%高出20个百分比。计划进行私人旅行的美国人“担心”感染新冠肺炎的比例较低，而日本无论是商务旅行还是私人旅行，都有约半数人表示了“担心”。

该项调查在美国和日本的实施时间分别是4月和6月，刚好是美国新冠肺炎疫情最严峻的时期及日本国内感染者人数大幅减少，日本政府表示将解除避免跨都道府县移动的要求的时候。这一调查结果反映出日本人谨小慎微的国民性。

标题图片：PAKUTASO