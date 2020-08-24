登山事故中，银发族占7成

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万一遇到险情，可以使用附带GPS功能的智能手机快速向外界传达所在地位置，因此手机是有效的求助工具。只是山中还有很多手机信号无法覆盖的区域，切忌麻痹大意、掉以轻心，还要注意手机电池的剩余电量。

根据日本警察厅的统计资料，2019年全日本的登山遇险事件有2351起，遇险者共2937人。自1961年开始统计以来，虽然跟最多的2018年比，人数与件数都减少了，但整体数量依旧居高不下。

下图显示，登山事件数与遇险人数依旧在增加，而罹难者及失踪者数量则呈现平直推移。由于手机内置天线不断完备，可通话区域逐渐扩大，以往在现场解决的事情，如今更加容易报警求救了，这也被认为是事件数量增加的一个原因。

从遇险者的年龄段来看，70至79岁最多（22.7%），其次是60至69岁（21.8%）、50至59岁（15.4%）。在罹难者、失踪者中，60至69岁占7成以上，由此可见银发族的登山事故较为突出。

在多人登山遇险事故中，罹难者及失踪者占6.5%，对比之下，单人登山遇险者有1117人，其中180人死亡或失踪，占比16.1%。单人登山遇险时的应对举措远比多人登山要困难，以此为戒，还是应该在值得信赖的向导带领下多人登山较好。

警察厅建议，除了制定适合天气条件和身体情况的登山计划外，还应当让家人和单位知晓登山计划和登山申请许可表，并将该表投入设置在登山口处的邮筒，以便用作快速搜索和救援的线索。

标题图片：PAKUTASO