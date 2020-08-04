东京办公楼群，虎门成热点

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虎门与日本中央政府机关集中地区“霞关”相邻，其地名源自江户城外层护城河上的“虎之御门”。这里不仅高楼大厦鳞次栉比，小巷里还保留着昭和时代的风韵。不过，自2014年摩天大楼虎门之丘（Toranomon Hills）开业以来，它正在变身成为高楼林立的最现代化办公街区。

不动房地产开发商森信托 (Mori Trust，总部位于东京都港区）的《东京23区大规模办公大楼供应量调查》显示，2019年大规模办公楼供应量为87万平米，低于过去20年的平均值（111万平米）。2020年的供应量出现反弹，高达193万平米，较上年增长了一倍以上。2023年的供应量将高于2000～2019年的平均值，达132万平米，除此之外，预计2021年以后的供应量将走低。

大规模办公楼的供应，多集中在千代田区、中央区、港区等市中心地段。2020～2024年，这3个区的供应量占整体的76%。尤其是港区，接近整体供应量的五成，其中供应量最多的是“虎门/新桥”地区，另外，“芝浦/海岸”“芝/三田”的供应量也大幅增加。

与此同时，2019年中等规模办公大楼供应量为8.8万平米，低于上年据。预计今后也将低于过去10年的平均值（12.1万平米），供应量正在下降。从2020～2021年东京都23区的供应量占比来看，港区占四成，而且主要集中在“虎门/新桥”一带。无论是大规模，还是中等规模的办公大楼，虎门地区都成为了热门选址。

2020年以后竣工的主要的大规模办公大楼（5万平米以上）

2020年

项目名称（大楼名称） 所在地 开发商 楼层数（地下层数） 三井物产大厦 千代田区大手町 三井物产、三井不动产 31（5） Otemachi One塔楼 39（5） 东京WORLD GATE 神谷町TRUST塔楼 港区虎门 MORI TRUST 38（3） 丰洲BAYSIDE CROSS塔楼 江东区丰洲 三井不动产 36（2） 东京PORT CITY竹芝办公大楼 港区海岸 东急不动产及其他 40（2） 丸之内1-3计划（TOWER栋、ANNEX栋） 千代田区丸之内 瑞穗金融集团、全国银行协会、三菱地所 29（4） 虎门HILLS BUSINESS塔楼 港区虎门 森大厦及其他 36（3） 田町STATION塔楼N 港区芝浦 东京GAS 36（2） YOTSUYA TOWER 新宿区四谷 都市再生机构 31（3） 文京GARDEN GATE塔楼 文京区小石川 三井不动产及其他 23（2） KANDA SQUARE 千代田区神田锦町 住友商事 21（1） 大手町1-4-2计划 千代田大手町 丸红及其他 22（2） HAREZA池袋 丰岛区东池袋 东京建物、SANKEI大厦 33（2） WATERS竹芝 TOWER栋 港区海岸 东日本旅客铁道 26（2）

2021年

项目名称（大楼名称） 所在地 开发商 楼层数（地下层数） 大手町二丁目常盤桥地区新开发A栋 千代田区大手町 三菱地所 40（5） 新桥田村町地区新开发 港区西新桥 三井物产都市开发及其他 27（2） 世界贸易中心大厦南馆 港区浜松町 世界贸易中心大厦、东京MONORAIL、东日本旅客铁道 39（3） 丰洲6丁目4-2街区项目 江东区丰洲 清水建设 12（0） 2022年 项目名称（大楼名称） 所在地 开发商 楼层数（地下层数） 八重洲二丁目北地区新开发A-1街区 中央区八重洲 三井不动产及其他 45（4） 九段南一丁目项目 千代田区九段 东急不动产及其他 17（3）

2023年

项目名称（大楼名称） 所在地 开发商 楼层数（地下层数） 虎门麻布台地区新开发A街区 港区虎门 森大厦及其他 65（5） 虎门麻布台地区新开发B-1街区 64（5） 虎门麻布台地区新开发C-2街区 8（3） 虎门HILLS STATION塔楼 A-1街区 港区虎门 森大厦及其他 49（4） 三田三、四丁目地区新开发项目 复合等-1 港区三田 住友不动产及其他 42（4） 涩谷站樱丘口地区新开发项目A街区A1栋 涩谷区樱丘町 东急不动产及其他 37（4） 虎门二丁目地区新开发项目 事务栋 港区虎门 都市再生机构 38（2） TTM项目 港区芝 田町大厦、德荣商事、三菱重工 29（2）

2024年

项目名称（大楼名称） 所在地 开发商 楼层数（地下层数） 赤坂2丁目计划 港区赤坂 MORI TRUST、NTT都市开发 43（3） 京桥1丁目东地区B街区（新TODA大厦） 中央区京桥 户田建设 28（3）

附注：大规模办公大楼，是指总建筑面积为1万平米以上的办公大楼（若是包括店铺、酒店、住宅等在内的综合型大楼，则以办公区面积为准）。中型规模办公大楼的总建筑面积为5000平米以上，1万平米以下。

标题图片：2016年4月，森大厦总裁辻慎吾公布了虎门之丘开发项目（共同社）