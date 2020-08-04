东京办公楼群，虎门成热点

东京办公楼群，虎门成热点财经
虎门与日本中央政府机关集中地区“霞关”相邻，其地名源自江户城外层护城河上的“虎之御门”。这里不仅高楼大厦鳞次栉比，小巷里还保留着昭和时代的风韵。不过，自2014年摩天大楼虎门之丘（Toranomon Hills）开业以来，它正在变身成为高楼林立的最现代化办公街区。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
不动房地产开发商森信托 (Mori Trust，总部位于东京都港区）的《东京23区大规模办公大楼供应量调查》显示，2019年大规模办公楼供应量为87万平米，低于过去20年的平均值（111万平米）。2020年的供应量出现反弹，高达193万平米，较上年增长了一倍以上。2023年的供应量将高于2000～2019年的平均值，达132万平米，除此之外，预计2021年以后的供应量将走低。
大规模办公楼的供应，多集中在千代田区、中央区、港区等市中心地段。2020～2024年，这3个区的供应量占整体的76%。尤其是港区，接近整体供应量的五成，其中供应量最多的是“虎门/新桥”地区，另外，“芝浦/海岸”“芝/三田”的供应量也大幅增加。
与此同时，2019年中等规模办公大楼供应量为8.8万平米，低于上年据。预计今后也将低于过去10年的平均值（12.1万平米），供应量正在下降。从2020～2021年东京都23区的供应量占比来看，港区占四成，而且主要集中在“虎门/新桥”一带。无论是大规模，还是中等规模的办公大楼，虎门地区都成为了热门选址。
2020年以后竣工的主要的大规模办公大楼（5万平米以上）
2020年
|项目名称（大楼名称）
|所在地
|开发商
|楼层数（地下层数）
|三井物产大厦
|千代田区大手町
|三井物产、三井不动产
|31（5）
|Otemachi One塔楼
|39（5）
|东京WORLD GATE 神谷町TRUST塔楼
|港区虎门
|MORI TRUST
|38（3）
|丰洲BAYSIDE CROSS塔楼
|江东区丰洲
|三井不动产
|36（2）
|东京PORT CITY竹芝办公大楼
|港区海岸
|东急不动产及其他
|40（2）
|丸之内1-3计划（TOWER栋、ANNEX栋）
|千代田区丸之内
|瑞穗金融集团、全国银行协会、三菱地所
|29（4）
|虎门HILLS BUSINESS塔楼
|港区虎门
|森大厦及其他
|36（3）
|田町STATION塔楼N
|港区芝浦
|东京GAS
|36（2）
|YOTSUYA TOWER
|新宿区四谷
|都市再生机构
|31（3）
|文京GARDEN GATE塔楼
|文京区小石川
|三井不动产及其他
|23（2）
|KANDA SQUARE
|千代田区神田锦町
|住友商事
|21（1）
|大手町1-4-2计划
|千代田大手町
|丸红及其他
|22（2）
|HAREZA池袋
|丰岛区东池袋
|东京建物、SANKEI大厦
|33（2）
|WATERS竹芝 TOWER栋
|港区海岸
|东日本旅客铁道
|26（2）
2021年
|项目名称（大楼名称）
|所在地
|开发商
|楼层数（地下层数）
|大手町二丁目常盤桥地区新开发A栋
|千代田区大手町
|三菱地所
|40（5）
|新桥田村町地区新开发
|港区西新桥
|三井物产都市开发及其他
|27（2）
|世界贸易中心大厦南馆
|港区浜松町
|世界贸易中心大厦、东京MONORAIL、东日本旅客铁道
|39（3）
|丰洲6丁目4-2街区项目
|江东区丰洲
|清水建设
|12（0）
2022年
|项目名称（大楼名称）
|所在地
|开发商
|楼层数（地下层数）
|八重洲二丁目北地区新开发A-1街区
|中央区八重洲
|三井不动产及其他
|45（4）
|九段南一丁目项目
|千代田区九段
|东急不动产及其他
|17（3）
2023年
|项目名称（大楼名称）
|所在地
|开发商
|楼层数（地下层数）
|虎门麻布台地区新开发A街区
|港区虎门
|森大厦及其他
|65（5）
|虎门麻布台地区新开发B-1街区
|64（5）
|虎门麻布台地区新开发C-2街区
|8（3）
|虎门HILLS STATION塔楼 A-1街区
|港区虎门
|森大厦及其他
|49（4）
|三田三、四丁目地区新开发项目 复合等-1
|港区三田
|住友不动产及其他
|42（4）
|涩谷站樱丘口地区新开发项目A街区A1栋
|涩谷区樱丘町
|东急不动产及其他
|37（4）
|虎门二丁目地区新开发项目 事务栋
|港区虎门
|都市再生机构
|38（2）
|TTM项目
|港区芝
|田町大厦、德荣商事、三菱重工
|29（2）
2024年
|项目名称（大楼名称）
|所在地
|开发商
|楼层数（地下层数）
|赤坂2丁目计划
|港区赤坂
|MORI TRUST、NTT都市开发
|43（3）
|京桥1丁目东地区B街区（新TODA大厦）
|中央区京桥
|户田建设
|28（3）
附注：大规模办公大楼，是指总建筑面积为1万平米以上的办公大楼（若是包括店铺、酒店、住宅等在内的综合型大楼，则以办公区面积为准）。中型规模办公大楼的总建筑面积为5000平米以上，1万平米以下。
标题图片：2016年4月，森大厦总裁辻慎吾公布了虎门之丘开发项目（共同社）