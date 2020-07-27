卫洗丽40岁 对“清洁”的无限追求：截至2019年3月，卫洗丽累计出厂量突破5000万台

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随着温水冲洗坐便器的普及，厕所从“大小便的地方”升级成为一个“可以放松身心的个人空间”。作为行业领军产品的东陶（TOTO）公司的卫洗丽今年迎来发售40周年。我们将围绕追求极致“清洁”“舒适”的高新技术，带您一起回顾卫洗丽40年的发展轨迹。

诞生于1980年6月的东陶（TOTO）公司的“卫洗丽”今年已经40岁了。该产品刚推出市场时，“屁股不用擦，而是要洗干净”这一理念未能立刻获得消费者的理解。1982年的电视广告成了卫洗丽被大众所熟知的契机。当时，女演员提及排泄的话题简直是让人跌破眼镜。在广告中，女演员身穿轻飘飘的衬衣，说着“屁股，也想洗一洗”这样的广告词，这让大众惊讶不已。

四十年过去了。如今包括卫洗丽在内的温水冲洗坐便器在普通家庭中的普及率已达80.2%，“如厕后要洗屁股”成了理所应当的事情。来日本旅游的外国人经常将使用温水冲洗坐便器作为自己在日本感受颇深的一项体验。如今，日本成了一个舒适清洁的“厕所发达国家”。

截至2019年3月，卫洗丽全球累计出厂量超过5000万台，海外市场营销额也在增长。世界各地越来越多的五星级酒店和著名的地标建筑也开始使用卫洗丽。

卫洗丽40年发展史

1978 开始内部研发温水冲洗坐便器 1980 卫洗丽发售 1982 电视广告中的“屁股，也想洗一洗”成了人们茶余饭后议论的话题 1986 卫洗丽进入海外市场 1991 增加用臭氧来消除异味的（臭氧除臭）功能（1996年开始变成催化剂除臭方式） 1993 通过电脑控制冲洗功能，实现不需要温水箱的“无箱化设计”，提升了产品的设计感 1998 累计出厂量突破1000万台 1999 增加“韵波式洗净”功能 2005 累计出厂量突破2000万台 2011 累计出厂量突破3000万台 2011 增加“电解水除菌”“喷嘴清扫”功能 2012 增加“坐便器清扫”功能 2015 增加“除臭”功能 2015 累计出厂量突破4000万台 2017 增加“空气韵波式洗净”功能 2019 累计出厂量突破5000万台 2020 卫洗丽40周岁

<韵波式洗净/空气韵波式洗净>

东陶通过“韵波式洗净”技术——即由不同流速的清洗用水相互喷射来产生水珠的连射——的开发，实现了卫洗丽在节约用水的同时，还能达到充分的清洗效果。

2017年投放市场的最新型号则采用了“空气韵波式洗净”技术，即使水珠饱含空气，扩大体积，从而带来更加舒适的清洗体验。



韵波式洗净（上），空气韵波式洗净（下）

<电解水除菌>

通过将水中的氯离子电解分离后，生成含有除菌成分（次氯酸）的清洗用水。这一过程中不使用任何洗涤剂或药物，过一段时间后，电解水又会恢复成普通的生活用水，不会对环境产生负担。

<喷嘴清扫>

卫洗丽的喷嘴搭载了“自动清扫”功能，即在使用前后可以自动对喷嘴进行喷水清洗。使用完厕所之后，喷嘴内侧的输水管也能用“电解水除菌”功能来除菌，因此可以随时放心使用。

<坐便器清扫>

在使用厕所之前，马桶的桶身内侧会自动喷洒水雾，使脏物不容易在表面附着。使用完厕所之后，桶身内侧将通过“电解水除菌”功能喷洒水雾，从而抑制细菌繁殖，保持长时间的清洁效果。如果8小时以上未使用厕所，桶身内侧也将通过“电解水除菌”功能自动喷洒水雾。

<除臭>

卫洗丽会记忆厕所一天内的使用时间，在经常如厕的时间段的约1个小时前开启<除臭>功能。吸收厕所空间内的异味，用<清扫除菌用水>过滤器进行除臭。



2017年发售的全球统一型号“NEOREST NX”。将卫洗丽的清洁功能与陶瓷马桶融为一体，线条优美，令人印象深刻

标题图片及文中用图皆由TOTO株式会社提供