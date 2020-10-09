日本最凶猛的杀人生物，既非熊亦非毒蛇，而是蜂

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在日本，遭野生动物袭击致死事故的元凶，最多的要数蜂。虽然蜂自带的毒性不会致人于死地，但因此引发的严重过敏，会导致过敏性休克。

登山远足、采摘山菜、在山涧小溪垂钓……，夏季是人们进山休闲机会增多的季节。当被问及“不想在山里遇到什么动物？”时，许多人大概都会回答“熊”。遭遇100公斤的庞大身躯和锐利钩爪的袭击，光想想都让人恐怖。环境省的统计显示，2008年至2018年的11年间，日本国内遭熊袭击而身亡的有22人，平均每年为2人。

不过，您知道吗？其实还有比熊更可怕的杀人生物。日本厚生劳动省的人口动态统计显示，2008年至2018年的11年间，被蜂蛰死的人多达191人，平均每年逾17人。毒蛇或鲨鱼等造成的死亡事故比熊的情况少，因此蜂成了日本国内最凶悍的杀人生物。

攻击人类的蜂主要是长脚蜂和马蜂。其中，马蜂的攻击性很强。虽然蜂的毒素含量极少，不会直接造成死亡，但人一旦被蛰，体内会产生蜂毒抗体，当再次被蛰时，激烈的过敏反应（过敏性休克）会造成血压剧降、呼吸困难和昏迷，从而迅速导致死亡。

蜂的致死事故较多并不是因为蜂真的比熊强大，而是蜂生活在人类居住空间的缘故。为了避免被蛰，切记发现蜂巢时，不要随意靠近。因为蜂具有攻击黑色物体的特性，所以去野外山林时，建议大家穿浅色衣服，黑头发的人要戴上帽子。此外，如果遇到蜂，慌乱之中用手驱赶的话，蜂体内就会分泌报警激素，可能会遭到因此瞬间兴奋起来的蜂的围攻。保护自身安全的最好办法是不跑不叫，保持低姿势，静静而缓慢地后退离开。

万一被蜂蛰了，要用水冲洗伤口并挤出毒液，如果肿痛严重，应去医院就诊。尤其是被马蜂蛰了之后，更需要特别注意。

标题图片：黑熊（PIXTA），马蜂（PAKUTASO）

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