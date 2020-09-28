日本人不再喜欢吃鱼了吗？

日本信息库

日本是一个四面环海的岛国。虽然早餐桌上必有咸鲑鱼和裙带菜大酱汤的时代已经结束，但在车站前或大路旁你几乎一定能发现回转寿司店。日本人无论男女老少都给人特别喜欢吃鱼的印象，但如今鱼贝类供应越来越依赖进口，消费量也呈现减少的趋势。

日本2018年度食用鱼贝类的自给率较上年度增加了3个百分点，达59%。1964年，即东京首次举办奥运会和残奥会的那一年，日本几乎没有海鲜进口，食用鱼贝类自给率创下113%的最高纪录。之后，海鲜产品的自给率缓慢下降，近年一直在60%左右徘徊。

走在超市的水产品区，可以看到挪威产的青花鱼，俄罗斯或智利产的鲑鱼，毛里塔尼亚产的章鱼，印度尼西亚产的虾等海鲜产品。可见日料中不可或缺的鱼类，如今来自世界各地。

另一方面，每户家庭的年均海鲜产品购买量一直在下降。总务省《家计调查》（2人以上的家庭）显示，2008年每户家庭海鲜产品年均购买量为36.3公斤，然而到了2019年，该数值减至23公斤。

而且，《食品供求表》也显示，人均每年的食用鱼贝类消费量在2001年度达到40.2公斤峰值后呈现减少趋势，2018年度降至23.9公斤。但是，人均蛋白质摄取量并未减少，减少的鱼肉蛋白被肉类蛋白所替代。日本作为吃鱼大国的形象正在逐渐消失。

标题图片：时事社