新冠病毒应对：日本被自己国民评价最差，美国居次

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就本国元首与政府在应对新冠病毒危机中的表现，一家国际咨询公司以日美欧等6个国家为对象进行了一项问卷调查，结果显示，日本得分最低。分析认为，这一结果反映了日本民众不满于政府对企业的支持力度，并且对未来的经济形势感到不安。

战略传讯咨询公司Kekst CNC在6月上旬针对日本、美国、英国、德国、瑞典、法国等6个国家的18岁以上人士各1000人实施了一项调查，请他们对自己国家政府的有关新冠病毒应对政策作出评价。

在“自己国家首脑的对应”这个问题上，从“给予评价”的人数中,减去“不予认可”的人数后，日本首相安倍晋三排名垫底，仅得负33分。第二低的则是美国总统特朗普，拿到负20分。最高得分是德国总理默克尔的48分。在“政府对应”一项的评价中，日本也排名最低，为负17分，和德国的54分相距甚远。

日本国内目前对于收入减低的中小企业与企业主，在发放可续性相关补贴上，常常出现延迟情况，通常国会上，政府缺乏透明性的业务委托也遭到批评。认为“政府为经济活动提供了必要支持”的日本受访者只有20%，是六个国家中最低的，而且还远低于倒数第二，占比38%的美国，而最高的英国则达到63%。

此外，“担心失业”的日本受访者最多，占32%，其他五国则不满两成，相较起来日本显得尤其突出。

标题图片：服务设计推进协议会因承接日本政府发放可续性相关补贴的业务委托问题而饱受诟病，办公室内白板上显示许多职员在“远程办公”（媒体代表摄影，时事社）