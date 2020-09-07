新冠疫情下学校停课，女性家务负担增加

日本信息库

受新冠病毒疫情蔓延的影响，日本的学校延长了停课时间。孩子们精力过剩，无聊难耐，他们一整天都呆在家里，对家长来说，可不是一件轻松事儿。特别是妈妈们的家务负担似乎更重了。

野村综合研究所（NRI）实施的问卷调查结果显示，因新冠疫情蔓延，日本政府发布了紧急状态宣言后，全国许多学校实行停课。在此期间，有小孩子的家庭中，女性承担的家务和育儿工作更加繁重了。

正在育儿的受访者在被问及新冠肺炎疫情蔓延前后，每日家务和育儿的时间发生了怎样的变化时，27％的人回答“增加了2个小时以上”，42%的人回答“增加了”，总计有七成人感到负担增大。

关于如何挤出时间来承担增加的家务和育儿工作，分别有31%的男性和10%的女性回答“配偶挤时间来承担”。这表明增加的家务和育儿工作多由女性承担。关于女性如何挤时间，高达78%的受访者表示“减少休闲时间”，回答“减少泡澡、睡眠等时间”的人占到31%。

在这两项回答中，男性的占比分别是47%和25%。尤其是在减少休闲时间方面，男性比例远低于女性。男性占比高于女性的问题则是“因在家办公，办公环境的改变，使得工作负担减轻了”，男性为44%，女性则是9%。

另一方面，在被问及是否希望利用家务和育儿相关的各种服务时，男女受访者的回答也明显有所不同。调查结果显示，爸爸们更倾向于面向儿童的收费电子资源、幼儿接送、家务代劳等服务；而妈妈们在这些方面则比较消极，她们更喜欢亲力而为，只在食材配送服务上高于爸爸们。

野村综合研究所分析称：“消费成本意识较高的育儿家庭的女性，在面对是否使用新服务及支付费用时比较谨慎，而因新冠肺炎疫情蔓延，开始参与家务和育儿的男性，在消费成本意识方面与女性相比差距还比较大。”

标题图片:PIXTA