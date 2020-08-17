采取LGBT应对措施的日本企业仅一成

日本信息库

随着以LGBT为主角的漫画大卖以及连续剧热播，越来越多的人对性少数群体开始有所了解。然而，根据厚生劳动省以企业为对象实施的“如何看待性少数群体”的调查，“或多或少采取了某些措施”的企业目前仅占约一成。

创造一个对身心性别不一致的变性者等性少数群体更友好的工作环境，这样的举措在目前的日本企业中进展如何呢？

在厚生劳动省对员工数量50人以上的10000家企业实施的调查中（有效回答：2388份），被问及“企业内部是否应该创造一个对性少数群体友好的工作环境” 时，回答“应该”的占17.3％，回答“也许应该”的占55.3％，两者合计超过七成。尤其是员工人数超过1000人的企业分别为42.0％和49.6％，占总数的九成以上。

不过，针对“企业里有性少数群体吗？”这一问题，回答“没有”和“不知道”的占绝大多数，从结果来看，只有10.9％的企业“正在或多或少采取旨在关照性少数群体的措施”。从企业规模来看，“1000人以上”员工的企业虽然有43.1％采取了若干措施，但“100至999人”的企业中只有10.0％，“99人以下”的企业中只有3.8％，这意味着，对许多人来说，友好的工作环境尚未实现。

对于已实施一项或多项旨在关照性少数群体举措的公司，当被问及目的和预期效果时，回答较多的是“社会责任”和“为了创造对多样化人材更为友好的职场”。

标题图片：PIXTA