日本下落不明的痴呆症患者，连续7年增加

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2019年，因痴呆症患者下落不明，由家属向警察提交寻人申请的件数，日本全国共计17479件，日均超过47件。

日本警察厅《令和元年下落不明者状况》调查显示，2019年全国下落不明者总计86933人次。其中，下落不明的痴呆症患者为17479人。从2012年开始该项统计以来，这个人数增加了1.8倍，连续7年刷新记录。

在警察受理寻人申请后，有七成人在当天被发现，几乎所有人都在一周内被发现。但是，其中有460人在迷途中遭遇事故或突发身体不适而死亡。下落不明的痴呆症患者的死亡率为2.7％。

从年龄来看，80岁以上的痴呆症患者最多，有9367人（53.6%），70岁至79岁者为6822人（39.0%），60岁至69岁者为1165人（6.7%）。50岁至59岁的失踪患者虽然人数不多，但也有117人。与上年相比，80岁以上的痴呆症患者人数增加，70岁至79岁的人数出现减少。

无论是否患有痴呆症，老年人的走失人数近年呈现增加趋势。从每10万人中的失踪者人数来看，2014年70岁至79岁的老人有56.9人，80岁至89岁的有73.8人，但2019年分别增至66.0人和108.2人。

厚生劳动省称，痴呆症患者人数随着年龄增加而增多，65岁至69岁的患病率为1.5%，85岁则达到了27%。据该省推算，到了2025年，65岁以上的痴呆症患者将从2012年的462万人增至约700万人。

标题图片： Erika/PIXTA

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