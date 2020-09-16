避免“三密”，丧事从简

日本信息库

因受新冠疫情蔓延的影响，葬礼和法事等缅怀逝者的仪式也发生了改变。葬礼会场容易导致“三密”（密闭空间、密集人群和密切接触），因此据说现在有的葬礼仅限家人和关系极密切的亲友参加，或大幅精简了葬礼流程。

大正大学地域构想研究所BSR推进中心5月以全国寺院相关人员为对象，实施了一项网络问卷调查（收到有效答卷517份），结果显示，关于“葬礼的变化”，逾八成受访者回答“参加葬礼的人数减少了”，另有四成表示“（取消了守夜）在一天内完成葬礼的所有流程，简化了仪式”。在问答题中，有人写道，为了抑制疫情蔓延，在行政单位的主导下，推进葬礼从简。比如，“前往火葬场的人数限制在4人以下”“地方政府下达通知，要求将参加葬礼的人数控制在10人以内”等。

关于一周年忌日、三周年忌日等“法事”，高达87.8％的受访者表示“法事取消或延期了”。据称，即使治丧人想办，但因亲戚或家人中有老人，一旦感染新冠肺炎，就很危险，所以不得不延期。

当被问及在新冠疫情肆虐之际，举行葬礼和法事都采取了什么特殊的应对之策时，八成寺院都表示，有意识地采取了“勤换气”“在座位之间设置间距”等“3密”对策。另有超过半数的受访者表示他们都“佩戴口罩主持佛法仪式”。

关于新冠肺炎对今后佛法事务的影响，受访者表达了不安的心情，称“原本的葬礼形式被简化，葬礼的重要性遭到无视”“新冠疫情促使葬礼和法事变得简朴，以往那种形式恐怕无法恢复了”；此外还有人对寺院今后的经营状况表示担忧。

同时，据称有的寺院推出了利用SNS举办葬礼法事或与身在远方的亲人一起分享扫墓体验的视频服务等。

标题图片:PIXTA