对新冠病毒感染的担忧，更甚于对老年生活的不安

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随着少子老龄化不断加剧，究竟还能否依靠养老金安度晚年？诸如“电信诈骗”等针对老年人的犯罪层出不穷，地震、暴雨等自然灾害频发，可谓是忧虑重重。然而，今年大家的担心事毫无疑问还是让世界陷入混乱的新冠病毒！

西科姆（SECOM）公司2020年6月实施的《日本人不安意识调查》结果显示，针对“最近有没有感到不安？”的提问，七成以上的受访者表示“焦虑不安”“有些不安”。其中，最感焦虑不安的是90后和00后的女性，各占80%；而不安程度最低的，则是50后及60岁以上的女性，各占64%。

该项调查从2012年开始，每年实施一次。在此之前，连续8年受访者感到最为焦虑的都是“老年生活和养老金”。在此次调查中，对“新冠疫情蔓延加剧”感到不安的有61.7％，略高于选择“老年生活和养老金”的61.1％。全球大流行并给社会经济活动带来巨大改变的新冠病毒的冲击力之大，由此可以管窥一斑。

为了消除焦虑不安而采取了相关对策者的占比为42%，高于以往的调查结果。其原因也是“全球规模的传染病疫情的蔓延扩大”。

当被问及“这一年里令你感到焦虑不安的事情或事故是什么”时，63.2%的受访者选择了新冠疫情，占比远远高于其他选项。中国武汉出现不明肺炎的消息是在2020年1月开始报道的，日本的感染确诊人数增加是在3月中旬以后。短短数月时间，新冠病毒就已牢牢支配了人们的内心，这也显示出新冠疫情的惊人的影响力。

标题图片：PAKUTASO