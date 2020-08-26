注重视觉效果，青花鱼罐头人气爆棚

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因营养丰富，有益健康、吃起来方便，烹饪杂志经常会介绍一些利用青花鱼罐头制作的美食，而青花鱼罐头倍受青睐的契机，则是它靓丽的外观设计。

以前提到水产品罐头，可谓非金枪鱼罐头莫属。家家户户都备有存货，或夹在三明治里或点缀色拉等，食用方法多种多样。而且，金枪鱼罐头还常常是超市打折的热门商品。然而从2014年前后开始，情况出现了转变。金枪鱼罐头的产量渐减，青花鱼罐头取而代之，一跃升至水产品罐头销量榜首。

促成首位更迭的产品，便是2013年诞生的“Ça va?”罐头。它是东日本大地震的重灾区三陆地区（岩手县）推出的产品，旨在使用国产青花鱼，并以当地特色加工生产。罐头名称取自与青花鱼日文发音相近的法语“Ça va?”，意为“你好吗？”的意思。罐头的外包装时髦靓丽，鲜艳的黄色背景色上画着一条浅蓝色的青花鱼，仅用橄榄油简单调味，使这种罐头适宜于用在各种菜肴中，因而带动了产品的人气。它彻底颠覆了之前青花鱼罐头那种“便宜的下酒菜”“发工资前的省钱菜肴”这种略显穷酸的形象。

自Ça va?罐头上市后，青花鱼罐头除了味道，还开始重视起外观设计。超市货架上的大量罐头产品中，青花鱼罐头大多外形美观，视觉效果超群出众。

标题图片:设计时尚的青花鱼罐头（nippon.com日本网）