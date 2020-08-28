经济停滞，加薪企业急剧减少

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空空荡荡的上班电车，寂寞无人的景点，防盗门紧闭的购物中心……，日本因新冠疫情蔓延而宣布紧急状态宣言期间，经济停滞，企业销量大减，损失严重。受此影响，今年实施加薪的企业也大幅减少。而且进入七月以后，新冠感染人数再次增加，令人担忧。冬季奖金和明年的加薪会不会受到影响呢？

东京商工调查公司于6月末至7月上旬实施的问卷调查结果显示（收到13870家公司的有效答卷），2020年度实施加薪（包括计划实施加薪）的企业为57.5％，较上年度减少23.4个百分比。

近年，因为日本政府一直出面敦促民间企业给员工加薪——即“官制春斗”（“官制”即官方实施或参与的意思。“春斗”即日本工会每年春季为提高工人工资而组织的谈判斗争——译注），所以“企业的加薪实施率”超过80%。但是今年，或许可以说是“巧妇难为无米之炊”吧，加薪企业急剧减少。从企业规模来看，大企业实施率为65.9%（2290家公司中的1509家），中小企业为55.9%（11580家公司中的6477家）。特别是中小企业，加薪实施率较低。向已实施加薪的企业询问“调薪率”时发现，加薪幅度不足3%的占57.7%。

东京商工调查公司指出：“如果新冠疫情平复需要更多时间，那么冬季奖金和明年春季的加薪实际上也会变得困难。到手的钱减少了，消费意愿自然随之降低，继而引发零售、批发、制造业的业绩恶化，容易陷入恶性循环状态之中。”

标题图片：PAKUTASO