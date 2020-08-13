距离东京奥运会仅剩1年！日本年轻人的那股兴奋劲儿去了哪儿？

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2019年7月，日本人似乎还因“距离东京奥运会开幕仅剩1年！”而感到兴奋。然而受新冠疫情全球蔓延的影响，东京奥运会及残奥会不得不延期一年举办。现在，距离明年奥运会开幕“仅剩1年”，人们依然被疫情弄得焦头烂额，迎奥运的热情为此而大打折扣。

日本财团以1000名17～19岁男女为对象实施的网络调查显示，与去年相比，现今人们对东京奥运会及残奥会的兴趣已经大大降低。在2019年的调查中，约七成受访者表示期待奥运会、残奥会或两者，而在今年7月的调查中，这一比例已降至55.5％。

针对“为成功举办奥运会，需要考虑哪些事情”这个问题，2020年的调查中绝大多数受访者都认为是“新冠病毒对策”，占74.0％。而在新冠疫情爆发之前的2019年的调查中，人们的关注点则比较多样化，比如有“酷暑”“恐怖主义”“交通拥挤”等各种需要解决的问题。如今，大部分人都已经认识到，如果没有新冠病毒对策，就不可能举办大型体育赛事”。

或许因为这样的原因，当被问及对东京奥运会及残奥会延期至2021年举办的看法时，近四成受访者认为应该“再延期一年，于2022年举办”“延期至巴黎奥运会（2024年）以后举办”，另有近两成认为应该“取消”，只有28.0％的人表示应该“如期举办”。

标题图片：新国立竞技场（摄于2020年1月2日，时事社）