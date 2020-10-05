东京拥挤的住房条件，每户面积仅为全国七成

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在大城市里，小户型住宅和一居室公寓比比皆是。久居大城市的人去地方旅行，不禁羡慕街道上宽敞的独门独院住宅。本文从东京都总务局统计部发行的《2020年度生活与统计》中摘录了涉及住宅情况的项目呈现给读者。在人口稠密的东京，人们很难过上“舒适”的生活。抑或大城市的魅力正在于吸引着人们从四面八方汇集而来？

东京都的面积约为2190平方公里，在全国47个都道府县中排名倒数第三（最小的是香川县、其次是大阪府）。狭小的东京不断吸引着大量外地人汇集于此，从1950年到2000年的50年间，人口几乎增加了一倍，其后也在持续增长。人口密度为每平方公里6168.7人，毫无疑问，这是全日本47个都道府县之最，是人口密度最小的北海道68.6人的约90倍。

如果人口增加，家庭数量当然也会增加；家庭数量增加了，住宅数量也会增加，但东京的面积却是不会随之扩大的。

为了在有限的土地内容纳更多的住户，只能谋求向空间发展。从不同层数普通公寓和高级公寓内住宅数量的变化来看，1998年以后，6层以上建筑呈明显增加趋势，楼层也在不断加高。

东京平均每户住宅的建筑面积为65.18平方米，在47个都道府县中垫底，只达到全国平均水平的约70%。尽管房屋狭小，价格却甚高，因此要想买自有住房绝非易事。东京的自有住房率不到五成，居全国第46位。

即使无法舒适地生活，依然能吸引人，这莫非就是都市的魅力？

东京 全国平均 东京排名 平均每户住宅建筑面积 65.18m2 92.06m2 47名 自有住房拥有率 45.00% 61.20% 46名

出处 : 东京都《2020年度生活与统计》

图表根据《2020年度生活与统计》网站提供的数据制作

标题图片: PIXTA

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