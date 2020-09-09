东京唯一的有轨电车，都电荒川线的前世今生

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新冠疫情第二波来袭，今年夏天很多人都打算放弃外出旅行。不过，并不是去到远方才叫旅行。搭上“都电荒川线”，从“三之轮桥”站到“早稻田”站，一路可以尽情体验传统的老城区风情；而且，这趟全长12.2公里、耗时56分钟的叮叮哐哐小旅行只要170日元！其间你会发现，东京有着不同于大都市的另一面。

东京市内电车的历史可以追溯到东京市从东京铁道株式会社收购有轨电车业务的1911年（明治44年）。在鼎盛时期的1943年（昭和18年度），利用人次多达日均193万人，41条路线呈网状分布于东京，总长达到213公里。

但是，随着日本进入经济高度增长期，汽车得到快速普及，东京市内的交通拥堵成为社会问题。行驶在路面轨道的“都电” 被认为是堵车的一大原因，当局不得不在1967～72年的5年间陆续废除了181公里长的线路。如今，唯一还在运行的,是行驶在“三之轮桥”（荒川区）至“早稻田”（新宿区）的“都电荒川线”，这一区间虽然只有短短的12.2公里，但日均客流量达48000人次。

荒川线之所以免于被废除的命运，一方面是因为没有道路可供替代公交巴士行驶，另一方面，也是由于沿线居民的强烈要求，他们希望保留这个日常生活中的“代步工具”，而且，该路线大部分都是专用轨道，真正在道路上运行的区间相当有限。

虽然有着“东京唯一的有轨电车”之称，但在道路上运行的区间实际上只有1.7公里。“王子站前”到“飞鸟山”这一段，电车从JR线的高架路线下穿过，与汽车并行爬上平缓的斜坡，可以说是游人必搭的亮点路段。

都电荒川线的简介

爱称 东京樱花有轨电车 运行区间 三之轮桥～早稻田 运行里程 12.2公里（其中路面有轨区间为1.7公里） 停靠站 30站 所需时间 56分钟 运行间隔 高峰时3～6分钟、白天6～7分钟 费用 170日元（IC交通卡为168日元）

编辑部根据东京都交通局发布的数据制作

标题图片：PIXTA