回转寿司，从三文鱼开吃，以三文鱼收尾

回转寿司，从三文鱼开吃，以三文鱼收尾饮食 文化 财经
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寿司之所以成为男女老幼广泛喜爱的大众食品，大概正是因为回转寿司店的存在可以让人们快捷地吃到便宜的寿司。Maruha Nichiro公司以全国15-59岁的1.3595万人为对象（男女不限）实施的“2020年度回转寿司消费者情况调查”显示，当被问及寿司是在寿司店吃还是买回家里吃（可多选）时，多达77.4%的受访者回答“去回转寿司店”。
在回转寿司店吃寿司，人均消费额在“1000-1999日元”的最多，占60.8%，平均为1514日元。针对“在回转寿司店，一碟寿司多少钱您认为过高不会取来食用”这一问题，有28.2%的人回答“500-599日元”，24.5%的人回答“300-399日元”，平均为538日元。
关于在回转寿司店“最常吃的寿司材料”，回答“三文鱼”的占47.3%，比第二位的“金枪鱼（瘦肉）”高出十几个百分点。自2012年开始此项调查以来，三文鱼连续9年保持第一。而另一方面，有不少高级食材太贵而让消费者舍不得吃，比如金枪鱼的大腩和中腩、海胆、鲍鱼等。
最常吃的寿司材料
|(%)
|三文鱼
|47.3
|金枪鱼（瘦肉）
|33.5
|金枪鱼（中腩）
|29.8
|幼鰤鱼/鰤鱼
|28.3
|虾
|27.9
|金枪鱼泥
|22.3
|墨鱼
|21.4
|鱼鳍肉
|21.3
|三文鱼籽
|19.1
|竹荚鱼
|16.5
出处：Maruha Nichiro公司《2020年度回转寿司消费者情况调查》
太贵舍不得吃的寿司材料
|(%)
|金枪鱼（大腩）
|22
|海胆
|9.6
|金枪鱼（中腩）
|9.2
|鲍鱼
|5.7
|三文鱼籽
|4.9
|鳗鱼
|4.8
|螃蟹
|4.2
|红金眼鲷
|3
|虾夷扇贝
|2.9
|牡蛎
|2.2
出处：Maruha Nichiro公司《2020年度回转寿司消费者情况调查》
被问及开吃时的“第一碟寿司”和收尾时的“最后一碟寿司”是什么的时候，受访者回答最多的都是三文鱼。这并不是因为顾客放弃高档食材，迫不得已只能食用三文鱼，而是作为回转寿司的食材，三文鱼似已获得了不可动摇的人气。
开吃时最先食用的寿司材料
|(%)
|三文鱼
|20.9
|金枪鱼（瘦肉）
|11.7
|幼鰤鱼/鰤鱼
|7.5
|虾
|6.0
|鱼鳍肉
|4.8
出处：Maruha Nichiro公司《2020年度回转寿司消费者情况调查》
收尾时最后一碟寿司的材料
|(%)
|三文鱼
|11.8
|生金枪鱼片紫菜寿司卷
|4.7
|金枪鱼（瘦肉）
|4.6
|金枪鱼（中腩）
|4.5
|鸡蛋
|4.2
出处：Maruha Nichiro公司《2020年度回转寿司消费者情况调查》
被问及“从传送带上取寿司吃”还是“下单让师傅现捏”时，73.8%的人回答“吃现捏的寿司（合计）”。虽说是在便捷的回转寿司店，但请厨师用自己喜爱的食材现场捏制，这样吃起来更加美味。尤其是女性，约八成都是下单后让厨师现捏现吃，由此可见她们对美味的追求。
标题图片：PAKUTASO
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