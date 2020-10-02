回转寿司，从三文鱼开吃，以三文鱼收尾

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日本回转寿司店的鼻祖，是1958年4月在东大阪市开业的“回转元禄寿司1号店”。60多年后的今天，回转寿司已成为日本人饮食生活中必不可少的存在，那么最受欢迎的原料是什么呢？

寿司之所以成为男女老幼广泛喜爱的大众食品，大概正是因为回转寿司店的存在可以让人们快捷地吃到便宜的寿司。Maruha Nichiro公司以全国15-59岁的1.3595万人为对象（男女不限）实施的“2020年度回转寿司消费者情况调查”显示，当被问及寿司是在寿司店吃还是买回家里吃（可多选）时，多达77.4%的受访者回答“去回转寿司店”。

在回转寿司店吃寿司，人均消费额在“1000-1999日元”的最多，占60.8%，平均为1514日元。针对“在回转寿司店，一碟寿司多少钱您认为过高不会取来食用”这一问题，有28.2%的人回答“500-599日元”，24.5%的人回答“300-399日元”，平均为538日元。

关于在回转寿司店“最常吃的寿司材料”，回答“三文鱼”的占47.3%，比第二位的“金枪鱼（瘦肉）”高出十几个百分点。自2012年开始此项调查以来，三文鱼连续9年保持第一。而另一方面，有不少高级食材太贵而让消费者舍不得吃，比如金枪鱼的大腩和中腩、海胆、鲍鱼等。

最常吃的寿司材料

(%) 三文鱼 47.3 金枪鱼（瘦肉） 33.5 金枪鱼（中腩） 29.8 幼鰤鱼/鰤鱼 28.3 虾 27.9 金枪鱼泥 22.3 墨鱼 21.4 鱼鳍肉 21.3 三文鱼籽 19.1 竹荚鱼 16.5

出处：Maruha Nichiro公司《2020年度回转寿司消费者情况调查》

太贵舍不得吃的寿司材料

(%) 金枪鱼（大腩） 22 海胆 9.6 金枪鱼（中腩） 9.2 鲍鱼 5.7 三文鱼籽 4.9 鳗鱼 4.8 螃蟹 4.2 红金眼鲷 3 虾夷扇贝 2.9 牡蛎 2.2

出处：Maruha Nichiro公司《2020年度回转寿司消费者情况调查》

被问及开吃时的“第一碟寿司”和收尾时的“最后一碟寿司”是什么的时候，受访者回答最多的都是三文鱼。这并不是因为顾客放弃高档食材，迫不得已只能食用三文鱼，而是作为回转寿司的食材，三文鱼似已获得了不可动摇的人气。

开吃时最先食用的寿司材料

(%) 三文鱼 20.9 金枪鱼（瘦肉） 11.7 幼鰤鱼/鰤鱼 7.5 虾 6.0 鱼鳍肉 4.8

出处：Maruha Nichiro公司《2020年度回转寿司消费者情况调查》

收尾时最后一碟寿司的材料

(%) 三文鱼 11.8 生金枪鱼片紫菜寿司卷 4.7 金枪鱼（瘦肉） 4.6 金枪鱼（中腩） 4.5 鸡蛋 4.2

出处：Maruha Nichiro公司《2020年度回转寿司消费者情况调查》

被问及“从传送带上取寿司吃”还是“下单让师傅现捏”时，73.8%的人回答“吃现捏的寿司（合计）”。虽说是在便捷的回转寿司店，但请厨师用自己喜爱的食材现场捏制，这样吃起来更加美味。尤其是女性，约八成都是下单后让厨师现捏现吃，由此可见她们对美味的追求。

标题图片：PAKUTASO

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