18岁意识调查：SNS的匿名性成为问题，“需要法律制约”占75.5%

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现在的高中生、大学生都是从孩提时代就接触智能手机，可谓是数字原生代。尽管对他们来说，SNS(社交网络服务)也是不可或缺的工具，但有75.5%的人认为需要完善法律，以防止在SNS中可能发生的诽谤中伤等问题。

日本财团以17-19岁的男女1000人为对象的网络调查结果显示，“使用SNS”和“使用过SNS”的合计为94%。可以说现在SNS业已成为生活必需品。

针对使用过哪些SNS问项，受访者中回答LINE的最多，占97.8%，Twitter占81.8%。中国的短视频社交平台TikTok占28.3%。

SNS虽然方便，但如果使用方法不当，也会引发社会问题。比如，奋斗在新冠抗疫最前线的医务工作者和快递员等，尽管他们的工作是我们生活中不可或缺的，却有人通过SNS发布歧视他们的言论；还有些出演电视节目的人因受到诽谤中伤而自杀。追究其中的原因，很多受访者认为是由于SNS的匿名性以及它可以轻松方便地传播信息的特性。

因此，认为需要针对SNS完善立法的人占到整体的75.5%。关于理由，受访者中64.1%的人表示是“为了保护在谣言中受害以及被诽谤中伤的人”；61.7%的人感到“诽谤中伤类的表述很多”；40.4%的人认为“有必要对违法发布进行限制”，39.2%的人表示“严惩措施有助于抑制诽谤中伤言论”。

在认为需要法律管制的同时，仍有75.2%的受访者认为SNS是必不可缺的。

标题照片 : PIXTA

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