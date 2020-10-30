日本公司中，女性总裁不到一成

日本信息库

自1986年《男女雇佣机会均等法》实施以来，34年过去了。其间《育儿/护理休业法》和《女性活跃推进法》等相关法令也先后实施，看似支持女性活跃社会的法律在不断完善。然而，时至今日，日本公司中女性总裁占比还不到一成。这是因为能力问题呢？还是社会性压力？

帝国数据库以全国116万家公司为对象进行的调查分析显示，截至2020年4月末，日本的女性总裁所占比例与前一年基本持平，依然是8.0%。从1990年的3.5%开始，虽然这个比例在持续缓慢增长，但目前仍然不到10%。尽管政府将女性活跃社会作为一项重要的政策加以推进，但现实与理想还相去甚远。

在最近一年（2019年5月～2020年4月）新任的女性总裁中，年龄在“80岁以上”者最多，占12.1%，“70-74岁”占比11.8%，“65-69岁”占比11.1%，由此可以看出她们以银发族为多。

从行业来看，“保育所”为42.9%，是所有行业中女性总裁占比唯一超过四成的。“化妆品销售”为35.1%，“美容业”为34.1%，“老人福祉业”为32.1%，“各类学校”为30.4%，可见除了育儿、护理等与家庭、生活密切相关的行业外，美容等女性需求较高的行业中女性总裁的占比也较高。

从女性总裁毕业的大学院校来看，日本大学人数最多，比前一年增加了8人，为236人。

女性总裁毕业院校排行

日本大学 236（+8） 庆应大学 234（-1） 早稻田大学 220（+1） 青山学院大学 177（+5） 日本女子大学 164（-6）

出处：帝国数据库

最近一年上任的主要女性总裁

企业名称 业务内容 代表人（就任时间） Monex证券 在线证券 清明祐子（2019年4月） Hagoromo Foods 食品加工厂商 后藤佐惠子（2019年10月） POLA Inc. 化妆品销售 及川（竹永）美纪（2020年1月） V-Varen长崎 足球队运营 高田春奈（2020年1月） 西武agri 农业 清野友美（2020年4 月）

出处：帝国数据库

（注： POLA公司总裁，工作上使用的“及川”姓和户籍上的“竹永”姓一并记载）

标题照片: PIXTA

（版权声明：本网站文字内容及图表图片，nippon.com版权所有。转载或部分复制使用，请事先获得授权。）