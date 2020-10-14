日本人人口首次减少超50万：外国人比率上升到2.25%

日本信息库

根据截至到2020年1月1日的日本居民基本信息登记卡数据，相比前一年，日本人人口减少50万，外国人增加20万，总人口为1.27138033亿人。2009年到达峰值后，日本的人口开始减少，但日本人的人口降幅超过50万人尚属首次。这个数字带有怎样的冲击性，我们可以做一个易于理解的表达：日本鸟取县的人口为561175人（日本人及外国人），也就是说，几乎整个鸟取县的人口几近消失。

日本总务省根据截至到2020年1月1日的日本居民基本信息登记卡数据公布的人口动态调查显示，日本全国总人口为1.27138033亿人。日本人比前一年减少505046人，为1.24271318亿人。这是自1968年开始这项调查以来人口减少最多的一次，并且减少人数超过50万尚属首次。日本人人口自2009年开始连续11年呈减少状态。而另一方面，外国人则比前一年增加了199516人，总计为2866715人，增长迅速。日本全国的外国居民所占比例达到2.25%。

从各年龄段人口构成来看，日本人中包含二战结束后第一次婴儿潮时期出生的人口在内的65～74岁，以及他们的子女一代40～54岁的人口占比最大，而他们一下的年轻一代的人口占比较少，由此可以看出日本社会的少子老龄化倾向。外国居民以20～30岁年龄段人数为最多，反映出他们正在弥补由于日本的少子化而引发的劳动力不足问题。

从各都道府县的人口增减情况来看，日本人人口增加的地区，为东京都、神奈川县、冲绳县这1都2县。相反，除了岛根县外，外国人在全国46个都道府县都有所增加。

按都道府县来看外国居民的人口，最多的是东京都，其后依次为爱知县、大阪府、神奈川县、埼玉县。在日本生活的外国人有53.2%集中在这5个都府县内。

人口较多的都道府县和人口较少的都道府县（全体居民）

东京 13834925 鸟取 561175 神奈川 9209442 岛根 679324 大阪 8849635 高知 709230 爱知 7575530 德岛 742505 埼玉 7390054 福井 780053 千叶 6319772 佐贺 823810 兵库 5549568 山梨 826579 北海道 5267762 和歌山 954258 福冈 5129841 香川 981280 静冈 3808556 秋田 985416

出处：总务省

外国人较多的都道府县和较少的都道府县

东京 577329 秋田 4302 爱知 274208 高知 4834 大阪 252742 鸟取 4980 神奈川 228275 青森 6289 埼玉 192261 德岛 6531 千叶 165146 和歌山 7085 兵库 114189 佐贺 7205 静冈 96960 宫崎 7717 福冈 82578 山形 7945 茨城 69729 岩手 8053

出处：总务省

标题图片: PIXTA

（版权声明：本网站文字内容及图表图片，nippon.com版权所有。转载或部分复制使用，请事先获得授权。）