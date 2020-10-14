日本人人口首次减少超50万：外国人比率上升到2.25%社会 财经 家庭
根据截至到2020年1月1日的日本居民基本信息登记卡数据，相比前一年，日本人人口减少50万，外国人增加20万，总人口为1.27138033亿人。2009年到达峰值后，日本的人口开始减少，但日本人的人口降幅超过50万人尚属首次。这个数字带有怎样的冲击性，我们可以做一个易于理解的表达：日本鸟取县的人口为561175人（日本人及外国人），也就是说，几乎整个鸟取县的人口几近消失。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
日本总务省根据截至到2020年1月1日的日本居民基本信息登记卡数据公布的人口动态调查显示，日本全国总人口为1.27138033亿人。日本人比前一年减少505046人，为1.24271318亿人。这是自1968年开始这项调查以来人口减少最多的一次，并且减少人数超过50万尚属首次。日本人人口自2009年开始连续11年呈减少状态。而另一方面，外国人则比前一年增加了199516人，总计为2866715人，增长迅速。日本全国的外国居民所占比例达到2.25%。
从各年龄段人口构成来看，日本人中包含二战结束后第一次婴儿潮时期出生的人口在内的65～74岁，以及他们的子女一代40～54岁的人口占比最大，而他们一下的年轻一代的人口占比较少，由此可以看出日本社会的少子老龄化倾向。外国居民以20～30岁年龄段人数为最多，反映出他们正在弥补由于日本的少子化而引发的劳动力不足问题。
从各都道府县的人口增减情况来看，日本人人口增加的地区，为东京都、神奈川县、冲绳县这1都2县。相反，除了岛根县外，外国人在全国46个都道府县都有所增加。
按都道府县来看外国居民的人口，最多的是东京都，其后依次为爱知县、大阪府、神奈川县、埼玉县。在日本生活的外国人有53.2%集中在这5个都府县内。
人口较多的都道府县和人口较少的都道府县（全体居民）
|东京
|13834925
|鸟取
|561175
|神奈川
|9209442
|岛根
|679324
|大阪
|8849635
|高知
|709230
|爱知
|7575530
|德岛
|742505
|埼玉
|7390054
|福井
|780053
|千叶
|6319772
|佐贺
|823810
|兵库
|5549568
|山梨
|826579
|北海道
|5267762
|和歌山
|954258
|福冈
|5129841
|香川
|981280
|静冈
|3808556
|秋田
|985416
出处：总务省
外国人较多的都道府县和较少的都道府县
|东京
|577329
|秋田
|4302
|爱知
|274208
|高知
|4834
|大阪
|252742
|鸟取
|4980
|神奈川
|228275
|青森
|6289
|埼玉
|192261
|德岛
|6531
|千叶
|165146
|和歌山
|7085
|兵库
|114189
|佐贺
|7205
|静冈
|96960
|宫崎
|7717
|福冈
|82578
|山形
|7945
|茨城
|69729
|岩手
|8053
出处：总务省
标题图片: PIXTA
（版权声明：本网站文字内容及图表图片，nippon.com版权所有。转载或部分复制使用，请事先获得授权。）