GDP年率下滑27.8%：因新冠疫情创下二战后最大降幅

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2020年4－6月的GDP按年率换算下滑27.8%，远远超过了雷曼危机后的17.8%，创二战后最大跌幅。新冠疫情仍未见减退趋势，冲击着整个世界。

日本内阁府发布的2020年4－6月的国内生产总值（GDP，经季节调整后）的估算值，在扣除物价变动因素后，实际比上季度下降了7.8%，若以同样幅度连续下滑一年的年率换算，则降幅为27.8%，超过了雷曼危机后2009年1－3月的17.8%，创二战后最大跌幅。由于新冠疫情的蔓延，日本发布了紧急状态宣言，期间更是令经济活动停滞不前。GDP的负增长，已持续了三个季度。

占GDP近6成的个人消费减少了8.2%。4月和5月紧急状态期间，外出受到限制，餐饮和旅行等服务业的消费更是锐减。由于新冠疫情在世界蔓延，欧美各国均采取了禁足封城措施，外需也剧减，出口比上一个季度减少18.5%（年率换算下滑56.0%）。因为实质上处于锁国状态，在GDP统计上列为服务出口类的访日外国游客的消费骤减，这也是一个沉重的打击。

2020年4－6月的GDP速报

4－6月 1－3月 GDP -7.8 -0.6 年率换算 -27.8 -2.5 个人消费 -8.2 -0.8 住宅投资 -0.2 -4.2 设备投资 -1.5 1.7 公共投资 1.2 -0.5 出口 -18.5 -5.4 进口 -0.5 -4.2

出处： 内阁府

标题照片：发布新冠感染警报期间，东京都政府大楼亮起红灯，2020年6月7日摄影（PIXTA）

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