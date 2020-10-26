GDP年率下滑27.8%：因新冠疫情创下二战后最大降幅

GDP年率下滑27.8%：因新冠疫情创下二战后最大降幅财经 社会
2020年4－6月的GDP按年率换算下滑27.8%，远远超过了雷曼危机后的17.8%，创二战后最大跌幅。新冠疫情仍未见减退趋势，冲击着整个世界。
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日本内阁府发布的2020年4－6月的国内生产总值（GDP，经季节调整后）的估算值，在扣除物价变动因素后，实际比上季度下降了7.8%，若以同样幅度连续下滑一年的年率换算，则降幅为27.8%，超过了雷曼危机后2009年1－3月的17.8%，创二战后最大跌幅。由于新冠疫情的蔓延，日本发布了紧急状态宣言，期间更是令经济活动停滞不前。GDP的负增长，已持续了三个季度。
占GDP近6成的个人消费减少了8.2%。4月和5月紧急状态期间，外出受到限制，餐饮和旅行等服务业的消费更是锐减。由于新冠疫情在世界蔓延，欧美各国均采取了禁足封城措施，外需也剧减，出口比上一个季度减少18.5%（年率换算下滑56.0%）。因为实质上处于锁国状态，在GDP统计上列为服务出口类的访日外国游客的消费骤减，这也是一个沉重的打击。
2020年4－6月的GDP速报
|4－6月
|1－3月
|GDP
|-7.8
|-0.6
|年率换算
|-27.8
|-2.5
|个人消费
|-8.2
|-0.8
|住宅投资
|-0.2
|-4.2
|设备投资
|-1.5
|1.7
|公共投资
|1.2
|-0.5
|出口
|-18.5
|-5.4
|进口
|-0.5
|-4.2
出处： 内阁府
标题照片：发布新冠感染警报期间，东京都政府大楼亮起红灯，2020年6月7日摄影（PIXTA）
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