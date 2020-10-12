新冠让孩子们也充满压力

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在家工作的普及，让工作方式发生了急剧的变化。不能像从前那样与同事和上司进行交流，估计不少人精神压力因此而徒增。但是，感到痛苦的不仅仅是大人。由于临时停课长期化，孩子们在不能与小伙伴一起玩耍的日子里也不知如何是好，面对或歧视新冠患者、或对患者抱有偏见的成人社会，他们的心灵也受到创伤。

在国立成育医疗研究中心于2020年6～7月进行的“新冠疫情与孩子问卷”调查中，32%的受访儿童回答“如果自己或家人感染新冠，想保密”；47%的孩子回答“如果感染新冠，应该有很多人想保密”。 “自肃警察”（肆意要求别人或商家自律的人——译注）、“省亲警察”（谴责从大城市回老家探亲的人——译注）等，对新冠疫情反应过激的行为在媒体上时有报道，似乎也使孩子们产生了害怕“被别人知道自己感染”的心理。另外，有22%的孩子回答说，“感染过新冠的人即使治愈，也会犹豫要不要和他打招呼”。

该中心指出，围绕新冠病毒感染的歧视和偏见，在孩子们中间也产生了不小的影响。分析指出，“往年，8月下旬到9月上旬自杀的孩子较多，一般认为是由于暑假结束、迎接开学的心理负担加重的缘故，尤其是今年需要特别提起注意”。

另外，呈现出一系列压力反应的孩子占到72%，症状包括“想到新冠病毒的事就感觉很烦”、“最近无法集中精力”等等。不少孩子出现了动辄焦躁、无法入睡、自残、甚至对家人或宠物施加暴力等行为。在问卷调查的自由表述栏目中，有孩子反映说，“由于戴着口罩，不知道是哪位老师。说话也很难听清楚，就算想提问，也害怕靠得太近”、“老师挺可怕的。我跟朋友玩儿的时候靠太近就会挨训”等等，诉说了在学校里遇到的交流方面的问题。

在问卷中，还就新冠疫情扩大给生活方式和学校生活状况带来的变化问题，询问孩子们“认为自己的意见有无得到反映”。随着年龄增加，回答“不太认为”、“一点都不认为”的比例增加，很明显孩子们抱有不满情绪。

在自由记述中，孩子们还毫不留情地写下了对大人的意见，他们质问“为什么大人可以出去喝酒，而小孩子聚在一起玩会儿都不行？”“在电视采访中看到别人的爸爸妈妈说，孩子一直在家会给他们带来压力，让我想到自己的父母是不是也不想和我呆在一起。说真的，有一种被嫌弃的痛苦”。

标题照片：PIXTA

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