历代日本首相连续在任时间排行

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安倍晋三原首相的连续在任天数为2799天，打破了其外叔祖父佐藤荣作的记录。

从2012年重新执政到2020年8月24日，安倍晋三的连续在任时间达到了2799天，打破了其外叔祖父佐藤荣作保持了半个世纪的记录。算上昙花一现的第一次政权（在任366天），合计在任时间早在2019年11月就超过了战前桂太郎的记录。

历代首相连续在任时间最长的10位

首相 在任时间 在任天数 安倍晋三（第2～4次） 2012年12月～2020年9月16日 2822 佐藤荣作 1964年11月～1972年7月 2798 吉田茂（第2～5次） 1948年10月～1954年12月 2248 小泉纯一郎 2001年4月～2006年9月 1980 中曾根康弘 1982年11月～1987年11月 1806 桂太郎（第1次） 1901年6月～1906年1月 1681 池田勇人 1960年7月～1964年11月 1575 伊藤博文（第2次） 1892年8月～1896年8月 1485 岸信介 1957年2月～1960年7月 1241 桂太郎（第2次） 1908年7月～1911年8月 1143

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标题图片 : 时事社