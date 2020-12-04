历代日本首相连续在任时间排行

历代日本首相连续在任时间排行政治外交 财经 历史
安倍晋三原首相的连续在任天数为2799天，打破了其外叔祖父佐藤荣作的记录。
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从2012年重新执政到2020年8月24日，安倍晋三的连续在任时间达到了2799天，打破了其外叔祖父佐藤荣作保持了半个世纪的记录。算上昙花一现的第一次政权（在任366天），合计在任时间早在2019年11月就超过了战前桂太郎的记录。
历代首相连续在任时间最长的10位
|首相
|在任时间
|在任天数
|安倍晋三（第2～4次）
|2012年12月～2020年9月16日
|2822
|佐藤荣作
|1964年11月～1972年7月
|2798
|吉田茂（第2～5次）
|1948年10月～1954年12月
|2248
|小泉纯一郎
|2001年4月～2006年9月
|1980
|中曾根康弘
|1982年11月～1987年11月
|1806
|桂太郎（第1次）
|1901年6月～1906年1月
|1681
|池田勇人
|1960年7月～1964年11月
|1575
|伊藤博文（第2次）
|1892年8月～1896年8月
|1485
|岸信介
|1957年2月～1960年7月
|1241
|桂太郎（第2次）
|1908年7月～1911年8月
|1143
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标题图片 : 时事社