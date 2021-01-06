日本，由近7000个岛屿组成的国家

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岛的定义是，“自然形成的陆地，四面被水环绕，满潮时仍高出水面”。世界上一般将面积小于澳大利亚大陆的陆地称为“岛”，所以，构成日本的陆地，包括本州和北海道在内就全部是“岛”。这些岛的数量达6852个，可谓名副其实的日本列岛。

日本列岛，从字面上也可以知道，日本是由很多岛屿构成的。根据总务省统计局《日本统计年鉴》记载，日本的岛屿总数为6852个。这里面包括了北海道、本州、四国、九州和冲绳本岛——虽然我们平时并未意识到这些地方是“岛”。除本土5岛之外的6847个离岛中，有人居住的岛有416个。

顺带一提，本州是仅次于格陵兰岛（丹麦）、新几内亚岛（印度尼西亚、巴布亚新几内亚）、加里曼丹岛（印度尼西亚、马来西亚、文莱）、马达加斯加岛（马达加斯加地区）、巴芬岛（加拿大）、苏门答腊岛（印度尼西亚）的世界第七大岛，北海道和九州分别排名第19和第31。

在离岛的有人岛中，由离岛振兴法相关的4个法律所指定的304个岛屿，总面积占日本国土的2%；在这些离岛上居住的人口只占总人口的 0.5%。从人口规模来看， 500人以下的离岛超过7成。

按都道府县来看，岛屿数量最多的是长崎县，拥有壹岐岛、对马岛、五岛列岛等971个岛。其次是鹿儿岛县、北海道。令人以外的是东京，竟名列全国第6。这是因为伊豆群岛和小笠原群岛在行政划分上属于东京的缘故。伊豆群岛的青岛（标题图片），作为日本人口最少的村庄而闻名。在世界最大都市之一的东京，居然还有一个日本最小的村庄，这也是十分有趣的事情。小笠原群岛的冲之鸟岛是日本最南端的离岛，南鸟岛是最东端的离岛。也就是说，日本最南端和最东端都在首都东京。

岛屿数量较多的都道府县

都道府县 离岛的数量 长崎县 971 鹿儿岛县 605 北海道 509 岛根县 369 冲绳县 363 东京都 330 宫城县 311 岩手县 286 爱媛县 270 和歌山县 253

出处：日本离岛中心

标题照片：伊豆群岛的青岛 ©公益财团法人东京观光财团

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