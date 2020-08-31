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第二次安倍内阁大事记

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28日傍晚，日本首相安倍晋三召开记者会，表明自己的宿疾溃疡性结肠炎复发，“目前需要治疗，不能因为身体状况不佳而做出政治误判。既然已经没有信心可以担负国民的重托，就不应该再继续担任首相”，为此将辞去首相职务。下面，让我们一起来回顾一下2012年12月第二次安倍内阁成立以来发生的各项大事。
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时间 事件
2012年12月 第二次安倍内阁成立
2013年1月 政府和日本银行联合宣布要实现2%的通胀率目标
2013年9月 2020年东京奥运及残奥会申办成功
2014年4月 消费税率上调至8%
2014年7月 政府修改宪法解释，解禁行使集体自卫权
2014年11月 宣布将消费税率上调至10%的计划推迟一年半执行
2014年12月 第三次安倍内阁成立
2015年9月 《安全保障相关法》出台
2016年6月 再次将消费税率上调至10%的计划推迟至2019年10月执行
2016年8月 明仁天皇（现在的上皇）发表电视讲话，表达了生前退位之意
2017年5月 安倍表示将于2020年施行新宪法
2017年11月 第四次安倍内阁成立
2019年5月 德仁天皇即位，改令和年号
2019年10月 消费税率上调至10%并引入减轻税率
2019年11月20日 两次首相在任合计时间达到宪政史上最长的2887天
2020年3月 东京奥运及残奥会确定延期举办
2020年4月 因新冠疫情扩大，发布紧急状态宣言
2020年8月24日 第二次内阁成立以来的首相连续在任时间达历代最长的2799天
2020年11月 美国总统选举
2021年7～8月 举办东京奥运及残奥会？
2021年9月 自民党党首任期届满

标题图片：安倍晋三，2012年12月第二次安倍内阁成立时召开新闻发布会（左）；首相连续在任时间创下历代之最的2020年8月24日当天于首相官邸（时事社）

安倍晋三 内阁 首相