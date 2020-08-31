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第二次安倍内阁大事记

28日傍晚，日本首相安倍晋三召开记者会，表明自己的宿疾溃疡性结肠炎复发，“目前需要治疗，不能因为身体状况不佳而做出政治误判。既然已经没有信心可以担负国民的重托，就不应该再继续担任首相”，为此将辞去首相职务。下面，让我们一起来回顾一下2012年12月第二次安倍内阁成立以来发生的各项大事。

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