科学论文发表数量，中国超过美国跃居第一，日本退居第四

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自然科学领域的论文发表数量，日本目前位居世界第四。中国超过美国，首次跃居世界第一。

日本文部科学省下属的科学技术与学术政策研究所对世界各国科学技术活动进行的调查报告《科学技术指标2020》显示，在自然科学领域的论文发表数量上，中国超过美国，首次跃居世界首位。这是评价一个国家研究开发能力的指标之一，日本此次位列第四，排在获得第三名的德国之后，比前次（2010年）调查下降了一个名次，

主要国家自然科学领域论文数量（2016-2018年的平均值）

论文数 占比（%） 1 中国 30.5927 万 19.9 2 美国 28.1487万 18.3 3 德国 6.7041万 4.4 4 日本 6.4874万 4.2 5 英国 6.2443万 4.1 6 印度 5.9207万 3.9 7 韩国 4.8649万 3.2 8 意大利 4.6322万 3.0 9 法国 4.5387万 3.0 10 加拿大 4.1071万 2.7

出处：《科学技术指标2020》

该调查对2016-2018年发表在《Nature》等全球约1万种科学期刊上的自然科学论文进行了分析。在论文数量上，中国以30.5927万篇（占比19.9%），超过美国的28.1487万篇（占比18.3%），位列第一。第三至第五分别是德国6.7041万篇（4.4%）、日本6.4874万篇（4.2%）、第五位英国6.2443万篇（4.1%）。美中两国与其他国家拉开了很大的距离。

10年前日本的论文数量为6.6460万篇，只看数字，并无明显变化。但是，其他国家和地区的论文数量相对增加，导致日本的排名下降。无论是被引用次数排名前10%的论文占比，还是被引用次数排名前1%的论文占比，日本都只排在世界第九。

从主要国家的科研人员数量来看，中国最多，约187万人（2018年，其后依次为美国143万人（2017年）、日本68万人（2019年）、德国43万人（2018年）、韩国41万人（2018年）。

主要领先国家的研究人员数量与研究开发经费总额

科研人员数量（万人） 中国 187 美国 143 日本 68 德国 43 韩国 41 研究开发经费总额（万亿日元） 美国 60.7 中国 58.0 日本 17.9 德国 14.8 韩国 10.3

出处：《科学技术指标2020》

日本的研究开发经费总额为OECD（经济合作与发展组织）推算金额

从2018年主要国家的研发经费总额（换算成日元的名义值）来看，美国最多，约为61万亿日元，其后依次为中国58万亿日元、日本18万亿日元、德国15万亿日元、韩国10万亿日元。

标题图片：诺贝尔奖颁奖仪式上，旭化成名誉特别研究员吉野彰先生（前列右3）被授予化学奖奖章和奖状，2019年12月10日，瑞典斯德哥尔摩市的音乐厅（时事社）

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