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自民党总裁候选人简历

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日本首相安倍晋三宣布辞职后，围绕其接班人的自民党总裁选举，形成了在内阁官房长官菅义伟、政调会长岸田文雄和前干事长石破茂三人之间展开竞争的格局。下面为读者介绍一下三人的阅历。
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石破茂
第2次安倍内阁成立后担任的职位 干事长（2012年9月-2014年9月）
地方创生 国家战略担当大臣（2014年9月-2016年8月）
出生日期 1957年2月4日
年龄 63歳
出生地 鸟取县八头郡八头町
毕业院校 庆应大学法学系
进入政界之前 供职于三井银行
选举区 鸟取1区
众议员当选次数 11次
在自民党及政府内的任职经历 防卫厅长官、防卫大臣、农林水产大臣、自民党政务调查会长
话题 2018年9月参加自民党总裁竞选，相对于安倍首相的553票，石破获得254票的不俗战绩，且赢得了45％的地方票。
岸田文雄
第2次安倍内阁成立后担任的职位　 外务大臣（2012年12月-2017年8月）
政（务）调（查）会长（2017年8月至今）
出生日期 1957年7月29日
年龄 63岁
出生地 东京都涩谷区
毕业院校 早稻田大学法学部
进入政界之前 供职于日本长期信用银行
选举区 广岛1区
众议员当选次数 9次
在自民党及政府内的任职经历 内阁府特命担当大臣（第１次安倍改造内阁）、消费者行政推进担当大臣
话题 2018年9月的自民党总裁选举，最初曾有意参选，但之后选择放弃，并转为支持首相安倍连任。
菅义伟
第2次安倍内阁成立后担任的职位　 官房长官（2012年12月至今，历代任期最长
出生日期 1948年12月6日
年龄 71岁
出生地 秋田县雄胜町
毕业院校 法政大学法学部
进入政界之前 供职于民营企业，后成为众议院议员小此木彦三郎的秘书，并2次当选横滨市议会议员。
选举区 神奈川2区
众议员当选次数 8次
在自民党及政府内的任职经历 总务大臣（第1次安倍内阁）

标题图片：（从左至右）参加自民党总裁竞选的原干事长石破茂、政调会长岸田文雄和官房长官菅义伟（时事社）

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