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自民党总裁候选人简历

日本首相安倍晋三宣布辞职后，围绕其接班人的自民党总裁选举，形成了在内阁官房长官菅义伟、政调会长岸田文雄和前干事长石破茂三人之间展开竞争的格局。下面为读者介绍一下三人的阅历。

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