自民党总裁候选人简历

自民党总裁候选人简历政治外交 社会
日本首相安倍晋三宣布辞职后，围绕其接班人的自民党总裁选举，形成了在内阁官房长官菅义伟、政调会长岸田文雄和前干事长石破茂三人之间展开竞争的格局。下面为读者介绍一下三人的阅历。
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|石破茂
|第2次安倍内阁成立后担任的职位
|干事长（2012年9月-2014年9月）
地方创生 国家战略担当大臣（2014年9月-2016年8月）
|出生日期
|1957年2月4日
|年龄
|63歳
|出生地
|鸟取县八头郡八头町
|毕业院校
|庆应大学法学系
|进入政界之前
|供职于三井银行
|选举区
|鸟取1区
|众议员当选次数
|11次
|在自民党及政府内的任职经历
|防卫厅长官、防卫大臣、农林水产大臣、自民党政务调查会长
|话题
|2018年9月参加自民党总裁竞选，相对于安倍首相的553票，石破获得254票的不俗战绩，且赢得了45％的地方票。
|岸田文雄
|第2次安倍内阁成立后担任的职位
|外务大臣（2012年12月-2017年8月）
政（务）调（查）会长（2017年8月至今）
|出生日期
|1957年7月29日
|年龄
|63岁
|出生地
|东京都涩谷区
|毕业院校
|早稻田大学法学部
|进入政界之前
|供职于日本长期信用银行
|选举区
|广岛1区
|众议员当选次数
|9次
|在自民党及政府内的任职经历
|内阁府特命担当大臣（第１次安倍改造内阁）、消费者行政推进担当大臣
|话题
|2018年9月的自民党总裁选举，最初曾有意参选，但之后选择放弃，并转为支持首相安倍连任。
|菅义伟
|第2次安倍内阁成立后担任的职位
|官房长官（2012年12月至今，历代任期最长）
|出生日期
|1948年12月6日
|年龄
|71岁
|出生地
|秋田县雄胜町
|毕业院校
|法政大学法学部
|进入政界之前
|供职于民营企业，后成为众议院议员小此木彦三郎的秘书，并2次当选横滨市议会议员。
|选举区
|神奈川2区
|众议员当选次数
|8次
|在自民党及政府内的任职经历
|总务大臣（第1次安倍内阁）
标题图片：（从左至右）参加自民党总裁竞选的原干事长石破茂、政调会长岸田文雄和官房长官菅义伟（时事社）