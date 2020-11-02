旅日外国人最喜欢的餐厅是萨莉亚？好吃便宜就是正义！

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价格便宜、服务员开朗有礼、好吃。日本人喜欢的餐厅连锁店，其实也有很多外国粉丝。

面向旅日外国受众的信息媒体网站YOLO JAPAN，针对喜欢什么样的餐厅实施了一项调查，来自66个国家的456名外国受访者回答了相关问题。结果显示，在全国47家拥有100间以上连锁店的餐厅中，最有人气的是意大利餐厅“萨莉亚”，第二第三分别是“食其家（SUKIYA）”和“Mister Donuts（甜甜圈）”。进入前10名的都是单价便宜、菜品种类比较丰富的连锁餐饮店。

旅居日本的外国人最喜爱的连锁餐饮店

餐厅名 得票数 萨利亚（意大利菜） 229 食其家（SUKIYA，牛肉饭） 152 Mister Dounts（甜甜圈） 147 寿司郎（回转寿司） 144 Gusto（家庭餐厅） 120 摩斯汉堡（汉堡包） 119 CoCo壱番屋（咖喱饭） 109 吉野家（牛肉饭） 100 Coco’s（家庭餐厅） 93 藏寿司（回转寿司） 83

出处 : YOLO JAPAN

喜欢“萨莉亚”的一位30多岁的菲律宾女性评价道：“饭菜看上去就赏心悦目，浇头的种类也很丰富”，另一位30多岁的意大利女性说：“时令菜品也很多，但我希望可以用信用卡付账”；针对排名第二的“Sukiya”，一位30多岁的澳大利亚男性说:“盖饭的饭碗大小不同，可从中选择适合自己需要的。但吃完饭后，店员立刻就来收拾碗筷，让人感觉心神不定，无法久待”。

关于选择餐厅的标准，受访的旅日外国人中，八成以上都表示价格要便宜（82%、376人），比较重视性价比；此外，回答“饭菜配胃口”（79%、358人）、“菜品丰富”（58%、263人）的人也很多，可见，为来自世界各地的外国人提供更多的选项似乎相当重要。另一方面“有英文菜单”（21%、95人）则相对不太受到重视，受访者称：“看了菜单上的食物照片，大概就明白了，有无语言支持并不重要。”

标题图片 : PIXTA

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