2019年度育儿假使用率：女性83%，男性7.48%

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育儿休假制度1991年被纳入法律后，虽然已迎来第30个年头，但是，男性育儿假的使用率至今仍不到10%。

厚生劳动省的《雇用均等基本调查》结果显示， 2019年度育儿假的使用率，男性为7.48%，比上年度增加1.32个百分点；女性增加0.8个百分点，达到83.0%。两者虽然都呈现上升趋势，但男性仍然停留在较低水平。

此次以2017年10月至2018年9月在职期间生产的女性（或配偶生孩子的男性）为对象，调查了截至2019年10月1日他们中有多少人休了育儿假。调查从全国拥有5人以上员工的6029个单位中，获得了3460个单位的有效回答。

育儿假使用率的统计显示，15年前的2004年男性为0.56%，女性为70.6%；10年前的2009年男性为1.72%，女性为85.6%。其间厚生劳动省还进一步充实了男性育儿休假制度，规定如果夫妻双方获取育儿休假，则延长休假时间、增加育儿停工补贴等。

另一方面，从拥有育儿休假制度规定的单位比例来看，单位规模在30人以上的，与前一次2017年度的调查相同，为93.2%；单位规模在5人以上的，比2017年度增加4.1个百分点，达到79.1%。按规模细分的话，500人以上单位为99.8%，100-499人单位为98.8%，30-99人单位为91.9%，5-29人单位为76.1%，单位规模越大，比例越高。

针对拥有育儿休假制度规定的单位，当被问及“育儿假可以休到孩子几岁”时，最多的回答是“（按国家法律规定）2岁”，占比为56.7%（2017年度为52.2%），回答“不到2岁”的占33.0%（2017年度为36.3%），回答“超过2岁、不满3岁”的占7.5%（2017年度为9.2%）。

标题照片： horiphoto/PIXTA

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