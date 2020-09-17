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菅义伟新内阁名单，以留任、改任为特征的阵容

菅义伟新内阁成立。菅义伟出任首相，另有20名内阁大臣。安倍内阁阁僚中的财务金融大臣麻生太郎、外交大臣茂木敏充等8人留任原职；安倍内阁阁僚但改任其他职务的，包括新官房长官加藤胜信在内共3人。另有5人第一次入阁，女性阁僚有2人。

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