菅义伟新内阁名单，以留任、改任为特征的阵容

菅义伟新内阁名单，以留任、改任为特征的阵容政治外交
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9月16日，自民党总裁菅义伟在临时国会上经过众议院的首相指名选举,正式成为日本第99任首相,新内阁也于当天成立。
新内阁班底成员及其主要经历等如下。年齢截止至2020年9月16日。
【内阁总理大臣】
菅义伟（71岁/ 自民党 / 众议员 神奈川 / 当选8次）
- 横滨市议会议员、第1次安倍内阁总务大臣。第2次安倍内阁的7年零8个月中，一直担任官房长官。
【副总理】【财务】【金融】
麻生太郎（79岁 / 自民党 / 众议员 福冈 / 当选13次），留任原职
- 历任总务大臣、外交大臣、首相等。第2次安倍内阁成立后（2012年12月）一直担任副总理、财务大臣
【总务】
武田良太（52岁 / 自民党 /众议员 福冈 / 当选6次）
- 议员秘书。防卫副大臣、自民党副干事长、国家公安委员长
【法务】
上川阳子（67岁 / 自民党 / 众议员 静冈 / 当选6次）
- 三菱综合研究所 美国议员政策研究员。内阁府特命担当大臣（少子化对策、男女平等）、法务大臣
【外务】
茂木敏充（64岁 / 自民党 / 众议员 栃木 / 当选9次），留任原职
- 丸红、读卖新闻报记者。历任科学技术担当大臣、金融担当大臣、经济产业大臣、经济再生担当大臣
【文部科学】
萩生田光一（57岁 / 自民党 / 众议员 东京 / 当选5次），留任原职
- 八王子市议会议员、东京都议会议员。官房副长官、自民党干事长代理
【厚生劳动】
田村宪久（55岁 / 自民党 /众议员 三重 / 当选8次）
- 议员秘书。总务副大臣、党副干事长、厚生劳动大臣
【农林水产】
野上浩太郎（53岁 / 自民党 / 参议员 富山 / 当选3次），首次入阁
- 三井不动产、富山县议会议员。国土交通副大臣、官房副长官
【经济产业】
梶山弘志（64岁 / 自民党 / 众议员 茨城 / 当选7次），留任原职
- 国土交通副大臣、地方创生担当大臣。菅原一秀辞职后，于2019年10月25日起出任经济产业大臣
【国土交通】
赤羽一嘉（62岁 / 公明党 / 众议员 兵库/ 当选8次），留任原职
- 三井物产。财务副大臣、经济产业副大臣
- 无论是小泉纯一郎内阁还是安倍晋三内阁，这个职位是执政党联盟公明党的“专座”。
【环境】
小泉进次郎（39岁 / 自民党 / 众议员 神奈川 / 当选4次），留任原职
- 曾为其父小泉纯一郎的秘书。复兴政务官、自民党农林分会会长、自民党厚生劳动分会会长
- 2019年，年仅38岁就初次入阁，担任环境大臣
【防卫】
岸信夫（61岁 / 自民党 / 众议员 山口 / 众院当选3次、参院2次），首次入阁
- 住友商事。防卫大臣政务官、外务副大臣
- 前首相安倍晋三胞弟，年幼时过继给其母的娘家岸家做养子
【内阁官房长官】【减轻冲绳基地负担】【绑架问题】
加藤胜信（64岁 / 自民党 / 众议员 冈山 / 当选6次）
- 大藏省（现财务省）。官房副长官、一亿总活跃担当大臣、自民党总务会长、厚生劳动大臣
【复兴】
平泽胜荣（75岁 / 自民党 / 众议员 东京 / 当选8次），首次入阁
- 由警察官僚投身政界。内阁府副大臣、自民党副干事长、自民党宣传总部长
【国家公安委员长】
小此木八郎（55岁 / 自民党 / 众议员 神奈川 / 当选8次）
- 议员秘书。经济产业副大臣、自民党副干事长、国家公安委员长、内阁府特命担当大臣（防灾）
【行政改革】【规制改革】【冲绳/北方领土】
河野太郎（57岁 / 自民党 / 众议员 神奈川 / 当选8次）
- 富士施乐。法务副大臣、行政改革担当大臣、外务大臣、防卫大臣。6月做出取消部署陆基神盾系统的决定。
【一亿总活跃】【地方创生】
坂本哲志（69岁 / 自民党 / 众议员 熊本 / 当选6次），初次入阁
- 熊本日日新闻报记者，熊本县议会议员。总务副大臣兼内阁府副大臣
【经济再生】
西村康稔（57岁 / 自民党 /众议员 兵库/ 当选6次），留任原职
- 通产省（现经济产业省）。外务政务官、内阁府副大臣、官房副长官
- 2020年3月开始兼任新冠对策担当大臣
【数字技术】
平井卓也（62岁 / 自民党 / 众议员 香川 / 当选7次）
- 电通公司、西日本放送公司总裁。国土交通副大臣、内阁府特命担当大臣（信息通讯技术政策）
【奥运会/残奥会】【女性活跃】
桥本圣子（55岁 / 自民党 / 参议员 比例分配 / 当选5次），留任原职
- 前竞速滑冰运动员、自行车运动员，曾七次参加夏季奥运会和冬季奥（此为女选手的世界纪录），获得阿尔贝维尔冬奥会1500米速滑铜牌。外务副大臣
【世博】【科学技术】
井上信治（50岁 / 自民党 / 众议员 东京 / 当选6次），首次入阁
- 建设省（现国土交通省）。环境副大臣、内阁府副大臣、自民党副干事长
标题图片：首相菅义伟（前列中央）与全体新阁僚的纪念合影，2020年9月16日于首相官邸（时事社）