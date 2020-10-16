七成日本夫妻，相互间“没有秘密”

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夫妻不论多么恩爱、互相声称“没有秘密”，但在金钱问题上另当别论？松井证券公司的调查从金钱角度揭示了真实的夫妻关系。

松井证券公司以结婚3年内的20-39岁男女400人以及结婚30年以上的50-69岁男女400人为对象进行了一项问卷调查。当被问及“对配偶是否有隐瞒之事”时，67.4%的受访者给予了否定回答。不过，若据此你就认为近7成的夫妇之间建立了没有秘密的信赖关系，那就……

针对“是否告诉配偶自己的收入？”问项，62.1%的受访者做出了肯定回答，而12.5%的受访者则称他们 “低报了收入”，另外，“不告诉配偶”者占了25.4%，后两者合计为37.9%，即3个人中有1人以上向配偶隐瞒了自己的收入情况。从性别来看，这种倾向又以女性尤为明显，不向对方实说者达40.6%。

在储蓄额方面，“互相准确掌握”者占46.8%，半数以上（53.2%）的人都没有告诉对方真正的金额。特别是女性，“不告诉对方”和“在金额上打马虎眼”者，合计为57.1%，接近6成。

针对“在金额上打马虎眼”的人，在被问及“低报多少”时，20-39岁受访者，月收入和存款中位数分别为5万日元和50万日元；而50-69岁人的受访者，则分别为3万日元和100万日元，其中也有隐瞒数百万日元存款的猛将。

向配偶谎报多少金额？（中位数）

月收入 存款额 20-39岁 5万日元 50万日元 50-69岁 3万日元 100万日元

松井证券调查

标题照片：PIXTA

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