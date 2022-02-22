超过80%受访者“担心晚年生活”

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由于少子老龄化程度不断加深，导致支撑社会发展的群体减少，生活上需要帮助和照顾的人越来越多。在这样的背景下，想到自己逐渐老去，难免会感觉心里没底。近日一份调查显示，80%的受访者对自己的晚年感到担心。

2020年版《老龄社会白皮书》的数据显示，65岁以上人口为3589万人，在总人口中的占比达到了28.4%。随着老龄化程度日益加深，产生了劳动力和社会中坚群体的严重不足、护理与健康问题、晚年财力与养老金问题等各种问题。

安保服务公司西科姆（SECOM）对500名20岁以上民众实施的调查显示，多达83.8%的受访者表示“对晚年生活感到担心”，尤其是50到59岁年龄段的女性受访者，占比达到90%。

当被问及是否会担心“自己患上阿尔茨海默症”时，表示“担心”或“比较担心”的女性受访者占比合计达到54.8%，男性为41.6%。另一方面，担心“家人患上阿尔茨海默症”的女性受访者比例为60.8%，男性为51.2%，可以看出相较于自己，更担心家人。

关于“如果患上阿尔茨海默症”会采取什么行动这一问题，受访者普遍重视的是避免病情恶化，选择“就医治疗延缓病情发展”“努力改善症状”等措施的人较多。或许是因为担心给家人增加负担，仅有12%的受访者表示如果自己患上阿尔茨海默症，“会在家中让家人照顾”。

关于具体的防老措施，选择“储蓄”的受访者最多，占比达61.5%。这反映出大家“对晚年的担心就是怕钱不够花”这种意识非常强烈。

标题图片 : PIXTA

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