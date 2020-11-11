18岁意识调查：还是想住在大都市！

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以新冠疫情为契机，有意“移居地方”的人据说正在增加。可虽说有迷人的大自然，感染几率也比人口密集的大城市要低，但也不是就此即可过上神仙日子。若想生活在地方城镇，就需要找到在那里赚钱的方法。

日本财团8月上旬针对1000名年轻人实施的一项“18岁意识调査”显示，针对“将来想住在哪儿”这个问题，有56.5％的受访者回答“大城市”，回答“地方城镇”的则为43.5%，也就是说大城市比地方城镇要多出10%。想住在东京等大城市的受访者中，生长于大城市和地方城镇者大约各占一半，然而，希望住在地方的受访者中，绝大多数都来自地方城镇。

至于想住在大城市的理由，回答“生活方便”的占63.4％、回答“娱乐较多”的有51.2％，均超过半数。从整体上看，“有较多选择”这一点对年轻人来说，是大都市的最大魅力所在。

针对年轻人移居地方城镇的问题，有40.2%的受访者回答不会有实际进展，给予肯定回答的则为22%。

当被问及“为了缓解大城市的人口集中，采取哪些措施可以让人们慢慢朝地方分散”时，受访者有35.7%的人回答“企业鼓励远程办公”，31%的人回答“确保对年轻人的雇用”，24%的人回答“地方企业的薪资增加”，也就是与“工作/就业”相关的项目占据了前三位。

标题图片：PIXTA

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