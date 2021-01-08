花在孙辈身上的钱剧减

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爷爷奶奶给的零花钱和小礼物，对于孙子辈来说，就像是固定收入之外的“临时奖金”。疫情造成祖孙见面的机会变少，于是奖金也缩水了？

索尼生命保险公司每年实施的《老年人生活意识调查》显示，最近1年内花在孙辈身上的钱，金额在“5万—10万日元以下”的最多，占27.1%，平均是112715日元。到上年为止都一直保持的上升趋势戛然而止，转而大幅减少了18619日元。该公司分析认为：“原因可能是疫情造成祖孙见面的机会减少，再加上2019年10月起消费税增税产生了影响。”

支出项目最多的是“零花钱”，之后依次是“一起下馆子”“玩具·游戏”。

对于想和孙辈一起干什么的提问，回答最多的是“下馆子”（55.6%），然后是“旅行”（49.7%）、“聊天”（46.9%）。“在LINE上聊天”为9.7%。从性别来看，男性是“去公园玩”“去山上或海边玩”“运动”等户外系活动偏多。

标题图片: PIXTA

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