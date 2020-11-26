新冠感染确诊人数，日本超过中国

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今年一开年，出现了“中国好像爆发了一种不知名的肺炎”的声音。然而当时，谁都不会想到2020年将会变成了不折不扣的“新冠年”。

根据日本厚生劳动省公布的数据，截止到10月4日0时日本新冠病毒感染者的确诊数为85339人（含机场检疫确认的输入病例，不含游轮的确诊人数），与累积确诊人数85450人的中国基本持平。但10月4日当天，日本国内新增确诊人数为401人，在人数上超过了中国。

中国武汉市首次报道发生新型肺炎是在2019年末。2020年1月23日，武汉市封城，之后疫情在中国国内扩大。日本也是从1月中旬起，关于新冠疫情的报道开始增加，但当时一般人只是觉得“中国的情况好像比较严重”，抱着“隔岸观火”的心态。3月2日，厚生劳动省公布的数字显示，中国确诊人数80026人，远超其他国家，除了中国，确诊人数超过1000人的国家只有韩国（4212人）、意大利（1694人）。日本近为254人，西班牙83人，美国69人......这种水平让人根本预想不到之后会发生全球大流行。

中国的确诊人数进入3月后基本进入“横盘”状态。与此相对，日本4月到5月这段时间遭受了第一波疫情的冲击。虽然一度得到控制，但8月爆发了第二波疫情，确诊人数激增。9月以后新增确诊人数也连续多日以数百人的单位增加。

观察一下全球新冠确诊人数变化的图表，可以发现东亚地区相对来说对疫情蔓延控制得较好，似乎接近于零。但是，与中国、韩国相比，日本的新增速度就显得比较突出了。流感季节将近，必须警惕第三波疫情的来袭。

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