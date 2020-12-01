2019年度，日本家庭二氧化碳排放量减少

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全球气候变暖，需要人们用全球视野来思考对策。2019年度日本家庭的二氧化碳排放量为平均每户2.80吨（估算值），连续两年实现减排。

日本环境省从2017年度开始实施“家庭部门二氧化碳排放量实态统计调查”，以此作为全球气候变暖对策的立案基础数据，。其特点是，之前一直分开调查的家庭碳排放及居住人数等要素，通过该统计调查可以得到全面掌握。除了家庭结构、住宅类型、用电等能耗之外，还有各种家电产品的使用状况，总共包括496个调查项目。

2020年9月公布的2019年度调查结果（估算值）显示，平均每户1年的碳排放为2.80吨（t-CO2/二氧化碳换算）。同比减排3.4%，比2017年减少12.5%。

从各类能源来看，用电产生的碳排放为67.1%，占绝大多数，城市燃气为14.3%，煤油12.9%，液化气5.7%。

碳排放降低的原因很多。比如，空调和照明等电器更加节能了，各家各户也努力实践节能减排等。

从建筑物种类来比较碳排放，独栋住宅家庭为3.51吨，公寓住宅家庭为1.93吨，拉开了约1.8倍的差距。此外，比较每个月碳排放后，发现1月排放量最多，从开始烧煤油取暖的12月起，连续3个月排放量都呈较高水平。

使用光伏发电设备的家庭，独栋住宅有12.7%（公寓住宅为0.0%）。使用LED照明的家庭（含与其他照明器具并用的情况）有65%。

从不同地区看每户年均碳排放量的话，北海道4.66吨，东北地区4.01吨，关东甲信2.56吨，北陆地区4.25吨，东海地区2.72吨，近畿地区2.21吨，中国地区3.79吨（日本的“中国地区”指鸟取县、岛根县、冈山县、广岛县、山口县——译注），四国地区2.96吨，九州地区1.98吨，冲绳地区3.17吨，由此可以发现，寒冷地区的排放量偏高。

这10个地区从2017年度起连续两年实现了减排。与2017年度相比，减排幅度较大的有九州（减排28.5%）、近畿（减排16.9%）、北陆（减排15.8%）。

日本政府2016年制定的全球气候变暖对策规划所设定的目标是，到2030年度，以二氧化碳为代表的温室气体总排放量比2013年度减少26.0%，家庭部门则要争取削减约4成的排放量。

标题图片：正在给住宅安装光伏板的施工者（Sunrising/PIXTA）

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