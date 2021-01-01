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圆锥形的匀称身姿，充满神圣气息，眺望它的时候仿佛心灵也会受到洗涤。对日本人来说，富士山是一座特别的山。带着对富士山的憧憬和信仰之心，将家乡的山冠以“富士”之名，据说这样的山在全国有300或400座之多。我们从日本全国各地的“富士”山中选择一些具有代表性的介绍给大家。

利尻富士（利尻山）1721m/北海道

这座山位于漂浮在北海道北部、稚内市西方日本海的利尻岛上。山脚下的原野延伸至海面，整个岛屿就是一座山峰。利尻岛的名称来源于阿伊努语，发音为“rishiri”，意思是“高高的岛屿”。是日本“百座名山”最北端的一座。



利尻富士 : 利尻山（PIXTA）

蝦夷富士（羊蹄山）1898m/北海道

位于支笏洞爷国立公园的西端，几乎呈现完美的圆锥形，因其端庄的姿态，阿伊努人称之为“machineshiri”（雌山的意思）。它是二世谷地区的象征。



蝦夷富士 : 羊蹄山 （PIXTA）

津轻富士（岩木山）1625m/青森县

位于津轻平原西南部的一座二重式火山，是青森县的最高峰。自古以来该地区山岳信仰盛行，当地人亲切地将它称为“岩木先生”“岩木神”。



津軽富士 : 岩木山（PIXTA）

南部富士/ 南部片富士（岩手山） 2038m/岩手县八幡平市、雫石町

这座火山有史以来反复喷发过5次，山顶轮廓看上去仿佛被削掉一片似的，因此也被称为“片富士”。它庄重而安详的身姿成为故乡的象征，备受当地人宠爱。



岩手山（PIXTA）

出羽富士（鸟海山）2236m/山形县、秋田县

耸立在山形和秋田两县县境的独立山峰。山脚下的原野一直延展到海滨，山顶距海岸线的直线距离仅有16公里。



鳥海山（PIXTA）

会津富士(磐梯山)1816m/福岛县 日本百座名山之一

屹立于福岛县中部的一座火山。包括主峰磐梯山和赤埴山、栉之峰在内，统称为磐梯山。所谓磐梯，意为“通往天空的磐石（岩石）梯子”，也是一座信仰之山。



会津富士 : 磐梯山（PIXTA）

榛名富士（榛名山）1391m /群马县

榛名富士是榛名山山顶的火山口中央峰。在当地的传说中，榛名天狗夸口说要用一个晚上造一座超越富士山的山，但还没有造完，天就亮了。所以，虽然山的形状与富士山相似，但高度却没有达到富士山之高。



榛名富士（PIXTA）

日光富士（男体山）2486m /栃木县

日光富士与男体山火山喷发形成的堰塞湖中禅寺湖一起，构成了代表日光的景观。作为关东第一灵峰，成为山岳信仰的圣地。



日光富士 : 男体山（PIXTA）

八丈富士（西山）854m /东京都

圆锥形的复式火山（又称成层火山），形成不过1万年左右的年轻火山。是伊豆群岛的最高峰。绕火山口一周，可以观赏只有火山地形才能看到的景观。



八丈富士（PIXTA）

近江富士（三上山）432m /滋贺县

海拔高度虽然不高，但山脚下沿琵琶湖畔延展开来的美姿，成为近江的地标性存在。紫式部和松尾芭蕉都曾在和歌中吟咏过三上山。



近江富士（PIXTA）

伯耆富士、出云富士（大山）1709m/鸟取县

从不同的方向观看，大山会呈现出不同的姿态，从西侧看则样貌雄伟，呈端庄的圆锥形，与富士山非常相似。自古以来这里山岳宗教盛行，大山被视为灵山。



伯耆富士 : 大山（PIXTA）

周防富士（冰室岳）563m /山口县

从平安时代起就是僧侣修行之山，作为灵山而广为人知。



周防富士（PIXTA）

萨摩富士（开闻岳）924m /鹿儿岛县

在萨摩半岛的南端，以半岛形态伸向东海的圆锥形活火山，位于雾岛锦江湾国立公园境内。



薩摩富士 : 開聞岳（PIXTA）

（参考静冈县网站上“全国家乡富士” 的记述以及各地观光协会的网站等制作）

标题图片：浮在云海上的富士山（PIXTA）

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