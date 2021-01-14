受新冠疫情影响，大半研究生“收入减少”

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因新冠肺炎疫情导致经济和环境的变化，也给肩负未来学术研究重任的研究生们带来重大影响。据研究生团体实施的调查显示，打工收入减少或失去收入的人数超过半数。另外，诸如图书馆的使用限制、不能去实地调查等，在研究上也出现了一些亟待解决的问题。

全国研究生协议会（全研协）为了掌握研究生的打工和奖学金等的实际状况，每年都会进行“研究生的研究和生活状况问卷调查”。2020年6月到7月实施了线上问卷调查，共计从600名（118校）受访者获得了回答(*1)。

调查结果显示，因新冠疫情收入“减少”的人占比42.7%，“失去收入”的占比10.4%，两者合计超过5成。从特性上比较两者合计数据，发现男性占比47.9%、女性占比60.9%，非留学生占比50.0%、而留学生则占77.6%。

为了维持新冠肺炎疫情下的研究和生活，一个月需要多少额外收入？针对这个问项，回答“10万日元以上”的受访者达到40.5%。另一方面，回答“不需要”的受访者只有26.4%，可以推测出即使有的人收入没有变化，也因疫情产生了额外支出。

回答“产生了应急支出”的受访者占比47.2%，其中产生5万日元以上支出的人为26.3%。用途主要是，因上网课而需要配置的Wi-Fi等器材、通讯环境的完善，以及因图书馆闭馆而需要购买的文献、资料等。

由于无法去校园，自己所承担的研究受到了哪些影响？针对这个问项，回答“无法利用图书馆的资料和书籍”最多，占比71.0%，其次分别是“与导师等教师们的交流机会减少了”（62.6%），“不能去做调查和实地工作”（44.7%）。

因难以去校园对研究产生的影响（可多选）

(%) 没有影响 5.5 无法利用图书馆的资料和书籍 71.0 必须准备上网用的东西（电脑、平板电脑、无线路由器等） 24.4 必须改善通讯环境（包括通讯费） 25.7 无法利用研究和实验器材 38.7 无法进行调查和实地考察 44.7 无法去国外留学和研修 21.2 与指导教师等老师们的交流机会减少了 62.6 没有机会在学会做报告了 41.6 正在考虑或计划休学 5.2 正在考虑或计划退学 2.7 其他 6.3

（全国研究生协议会调查：2020年）

按所学课程来看，博士课程受访者中“没有机会在学会做报告了”、“无法去国外留学和研修”的回答尤其引人注目。全国研究生协议会分析认为，以后作为研究者要想得到认可，博士课程的研究生必须积累必要的业绩，所以他们感觉到难以去校园对研究造成的影响更大一些。

标题图片： Fast＆Slow/PIXTA

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