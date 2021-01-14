受新冠疫情影响，大半研究生“收入减少”社会
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全国研究生协议会（全研协）为了掌握研究生的打工和奖学金等的实际状况，每年都会进行“研究生的研究和生活状况问卷调查”。2020年6月到7月实施了线上问卷调查，共计从600名（118校）受访者获得了回答(*1)。
调查结果显示，因新冠疫情收入“减少”的人占比42.7%，“失去收入”的占比10.4%，两者合计超过5成。从特性上比较两者合计数据，发现男性占比47.9%、女性占比60.9%，非留学生占比50.0%、而留学生则占77.6%。
为了维持新冠肺炎疫情下的研究和生活，一个月需要多少额外收入？针对这个问项，回答“10万日元以上”的受访者达到40.5%。另一方面，回答“不需要”的受访者只有26.4%，可以推测出即使有的人收入没有变化，也因疫情产生了额外支出。
回答“产生了应急支出”的受访者占比47.2%，其中产生5万日元以上支出的人为26.3%。用途主要是，因上网课而需要配置的Wi-Fi等器材、通讯环境的完善，以及因图书馆闭馆而需要购买的文献、资料等。
由于无法去校园，自己所承担的研究受到了哪些影响？针对这个问项，回答“无法利用图书馆的资料和书籍”最多，占比71.0%，其次分别是“与导师等教师们的交流机会减少了”（62.6%），“不能去做调查和实地工作”（44.7%）。
因难以去校园对研究产生的影响（可多选）
|(%)
|没有影响
|5.5
|无法利用图书馆的资料和书籍
|71.0
|必须准备上网用的东西（电脑、平板电脑、无线路由器等）
|24.4
|必须改善通讯环境（包括通讯费）
|25.7
|无法利用研究和实验器材
|38.7
|无法进行调查和实地考察
|44.7
|无法去国外留学和研修
|21.2
|与指导教师等老师们的交流机会减少了
|62.6
|没有机会在学会做报告了
|41.6
|正在考虑或计划休学
|5.2
|正在考虑或计划退学
|2.7
|其他
|6.3
（全国研究生协议会调查：2020年）
按所学课程来看，博士课程受访者中“没有机会在学会做报告了”、“无法去国外留学和研修”的回答尤其引人注目。全国研究生协议会分析认为，以后作为研究者要想得到认可，博士课程的研究生必须积累必要的业绩，所以他们感觉到难以去校园对研究造成的影响更大一些。
标题图片： Fast＆Slow/PIXTA
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(*1) ^ 按性别分类，男性57.2%、女性39.5%，其他0.7%、无回答意愿2.7%。按年级分类，硕1占21.0%，硕2占28.2%；博1占13.2%，博2占13.7%，博3占13.5%。