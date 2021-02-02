日本的新员工，近3成“只打算在现在的公司工作3年”

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日本大型人才企业Mynavi进行的新员工意识调查显示，今年新入职的大学毕业生中约有半数希望“10年内离职”，回答“一直工作到退休年龄”的仅2成左右。对工作单位所实施的新冠肺炎对策，约有2成人回答“抱有不满”。

这项调查从2020年7月31日到8月3日在网上进行，从22-23岁的男女各400人、共计800人获得了有效回答。

针对“打算在现在的公司工作多少年”问项，有28%的受访者回答“3年以内”，比上一年做相同调查时增加5.9个百分点。回答“4-5年之内”的比上一年减少0.1个百分点，为14.8%；回答“大约6-10年”的同比减少2.3个百分点，为7.5%；回答“10年以上”的同比增加2.2个百分点，为9.8%。回答“直到退休”的减少3.9个百分点，为17.9%。

问及“认为不会在现在的公司长期工作下去的理由”的时候，“想根据自己不同的人生阶段尝试不同的工作方式”（38.1%）、“想通过换工作来提高自己的能力和水平”（35.8%）等回答引人注目。针对“入职后对公司的印象如何”这一问项，回答“变好了”的受访者占25.9%（比上一年减少3.0个百分点），回答“变坏了”的受访者占20.3%（比上一年增加7.9个百分点）。

问及“对公司的新冠肺炎防控对策和应对的满意度如何”时，回答“非常满意”和“还算满意”的受访者合计为51.9%。而回答“不怎么满意”和“一点都不满意”的合计为22.6%。

关于感到“满意”的原因，利用远程办公的受访者给出了“因为公司给予了研修期间也能舒适地在家办公的便利”等回答。反之，关于“不满意”的原因，利用远程办公的受访者回答“本来可以更早实行在家办公的”、没有利用远程办公的受访者回答“公司内决定的事项传达不到现场”等。

标题图片：Fast＆Slow/PIXTA

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