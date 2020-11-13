在红叶美景中散步，最佳景点排行

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因新冠疫情蔓延，日本政府发出了节制外出的要求和紧急状态宣言。2020年，大家既没能在春天赏樱，也没法在夏季去度假。虽然目前的情况仍然不能疏忽大意，但还是尽情享受日本秋天的美景！我们就借助照片，为您介绍可以在散步途中欣赏红叶的景点。早晚气温骤降，秋色越来越浓了。

日本Recruit集团旗下的Recruit-lifestyle公司（总部东京）发行的一部旅行杂志《Jalan》，针对“怎样的红叶景点最具魅力”做了一项调查，结果显示，回答“散步的同时可以欣赏”为71.0%，占绝对多数，与回答“边泡温泉边观赏”的43.1%拉开很大距离。

以“能边散步边欣赏”“能在户外娱乐的同时欣赏”为切入口，该调查请20-59岁的男女1000人在红叶绝景中选择最想去的三处景点，结果最受欢迎的是可以在空中散步的同时观赏红叶的山形县藏王索道。前面是位居前10的人气景点。

1. 藏王索道（山形县）

从空中360度全景眺望红叶，这是只有乘坐索道才能看到的绝佳景色。同时还能欣赏到从海拔855米的藏王山麓站到海拔1661米的地藏山顶站之间因高度差而产生的色彩变化。



藏王索道（PIXTA）

2. 伊香保温泉的河鹿桥（群马县）

伊香保神社前红色的拱桥和层林尽染的红叶共同演绎的绝景。2020年10月27日（周二）到11月15日（周日）夜间会举办亮灯活动。



伊香保温泉的河鹿桥

3. 中尊寺（岩手县）

中尊寺是天台宗的寺院，收藏着3000件以上的国宝和重要文化遗产。宽阔的寺院里分布着众多佛堂佛塔，可以在散步的同时欣赏红叶。



中尊寺（PIXTA）

4. 修善寺温泉的桂桥（静冈县）

修善寺作为伊豆最古老的温泉胜地广为人知。桂桥以“结缘桥”的爱称为人们喜爱。红色的栏杆融入了红叶的色彩中，充满浪漫情调。



修善寺温泉的桂桥（PIXTA）

5. 岚山通船运营的岚山屋形船（京都）

乘舟赏红叶，体验片刻平安贵族的心情。



岚山的屋形船（PIXTA）

6. 白银公园的白银瀑布（山形县）

银山温泉的名字来源于江户时代繁荣起来的“延泽银山”。自然公园从温泉街深处一直延续到银山洞遗迹，可以沿着阔叶林散步，观赏近旁的瀑布和溪流。



白银瀑布（PIXTA）

7. 奈良公园（奈良县）

奈良公园面积660公顷，与世界遗产东大寺、兴福寺、春日大社等神社寺院相邻。游人可以悠然地享受历史和自然的完美融合，还能邂逅可爱的鹿。



奈良公园（PIXTA）

8. 朱雀庭（京都府）

池塘周围种有约100棵伊吕波枫树，映在池水上的红枫倒影，美不胜收，尤其值得一看。在黑色花岗岩上只覆盖着1公分水，就使倒影看上去如此清晰美妙，这种独特的创意，着实令人吃惊。



朱雀庭（由Jalan提供）

9. 那须森林的高空运动（枥木县）

这是日本最大规模的高空运动设施，充分利用森林和地形的特点而建成。你可以在绝佳景致中充分满足自己的冒险欲望。



那须森林中的高空运动（Jalan提供）

10. 帝释峡（广岛县）

帝释峡是位于中国山地中央、全长约18公里的峡谷，也是名胜地比婆道后帝释国定公园的主要风景名胜。坐在游船上，你可以欣赏到两岸被枫叶染红的断崖峭壁。



帝释峡（PIXTA）

标题照片：PIXTA

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