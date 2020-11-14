北海道连续12年魅力度居首位：京都市东山再起，重返城市排行榜首

北海道连续12年魅力度居首位：京都市东山再起，重返城市排行榜首生活
北海道太强了！在品牌综合研究所发布的《地区品牌调查2020》结果中，北海道再次展现了其品牌实力的强大。另一方面，连续7年魅力度垫底的茨城县这次终于成功甩掉了最后一名的帽子，跃至第42位。
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民间调查公司“品牌综合研究所”发布的“地区品牌调查2020”结果显示，全国最有魅力的都道府县为北海道。这项调查以都道府县为对象，从2009年开始举办至今，北海道连续12年稳居榜首。在“旅行意愿度”和“（地方特产的）食品回忆率”两项调查上排位也居首位。去年位居第4的冲绳县上升至第3，东京都则从第3下降到第4，诸如此类虽然在排行顺序上有了一些改变，但前10位的名单并没有变化。
都道府县排行榜中位于最后3位的县是第45位佐贺县、第46位德岛县、第47位枥木县。自2013年开始连续7年垫底的茨城县上升了5个名次跃为第42位，成功甩掉最后一名的帽子。
都道府县魅力度排行榜
|名次
|都道府县
|魅力度
|1（1）
|北海道
|60.8
|2（2）
|京都府
|49.9
|3（4）
|冲绳县
|44.1
|4（3）
|东京都
|36.4
|5（5）
|神奈川县
|34.7
|6（6）
|大阪府
|31.9
|7（7）
|奈良县
|30.6
|8（10）
|长野县
|30.5
|9（8）
|福冈县
|29.6
|10（9）
|石川县
|29.2
出处：第15次《地区品牌调查2020》
名次栏中括号里的数字为上一年的排名
在市区町村魅力度的调查中，京都市3年之后东山再起，第3次重返榜首。函馆市和札幌市得分相同，并列第2。另外，小樽市和富良野市都进入前10，显示了北海道的品牌实力之强。
市区町村魅力度排行榜
|1（3）
|京都市
|51.9
|2（1）
|函馆市
|51.3
|2（2）
|札幌市
|51.3
|4（6）
|横滨市
|48.1
|5（4）
|小樽市
|46.9
|6（5）
|神户市
|44.8
|7（7）
|镰仓市
|44.6
|8（8）
|金泽市
|43.8
|9（9）
|富良野市
|43.7
|10（10）
|仙台市
|38.8
出处：第15次《地区品牌调查2020》
名次栏中括号里的数字为上一年的排名。用颜色标出的是北海道内的城市
地区品牌调查从2006年开始每年实施一次。该调查以全国1000个市区町村和47个都道府县为对象，针对知名度、是否愿意去旅行和居住、地区资源评价等方面提出问项，收集3万名受访者的回答，进行统计后以数据的形式发布。
标题照片：PIXTA
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