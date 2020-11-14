北海道连续12年魅力度居首位：京都市东山再起，重返城市排行榜首

日本信息库

北海道太强了！在品牌综合研究所发布的《地区品牌调查2020》结果中，北海道再次展现了其品牌实力的强大。另一方面，连续7年魅力度垫底的茨城县这次终于成功甩掉了最后一名的帽子，跃至第42位。

民间调查公司“品牌综合研究所”发布的“地区品牌调查2020”结果显示，全国最有魅力的都道府县为北海道。这项调查以都道府县为对象，从2009年开始举办至今，北海道连续12年稳居榜首。在“旅行意愿度”和“（地方特产的）食品回忆率”两项调查上排位也居首位。去年位居第4的冲绳县上升至第3，东京都则从第3下降到第4，诸如此类虽然在排行顺序上有了一些改变，但前10位的名单并没有变化。

都道府县排行榜中位于最后3位的县是第45位佐贺县、第46位德岛县、第47位枥木县。自2013年开始连续7年垫底的茨城县上升了5个名次跃为第42位，成功甩掉最后一名的帽子。

都道府县魅力度排行榜

名次 都道府县 魅力度 1（1） 北海道 60.8 2（2） 京都府 49.9 3（4） 冲绳县 44.1 4（3） 东京都 36.4 5（5） 神奈川县 34.7 6（6） 大阪府 31.9 7（7） 奈良县 30.6 8（10） 长野县 30.5 9（8） 福冈县 29.6 10（9） 石川县 29.2

出处：第15次《地区品牌调查2020》

名次栏中括号里的数字为上一年的排名

在市区町村魅力度的调查中，京都市3年之后东山再起，第3次重返榜首。函馆市和札幌市得分相同，并列第2。另外，小樽市和富良野市都进入前10，显示了北海道的品牌实力之强。

市区町村魅力度排行榜

1（3） 京都市 51.9 2（1） 函馆市 51.3 2（2） 札幌市 51.3 4（6） 横滨市 48.1 5（4） 小樽市 46.9 6（5） 神户市 44.8 7（7） 镰仓市 44.6 8（8） 金泽市 43.8 9（9） 富良野市 43.7 10（10） 仙台市 38.8

出处：第15次《地区品牌调查2020》

名次栏中括号里的数字为上一年的排名。用颜色标出的是北海道内的城市

地区品牌调查从2006年开始每年实施一次。该调查以全国1000个市区町村和47个都道府县为对象，针对知名度、是否愿意去旅行和居住、地区资源评价等方面提出问项，收集3万名受访者的回答，进行统计后以数据的形式发布。

标题照片：PIXTA

（版权声明：本网站文字内容及图表图片，nippon.com版权所有。转载或部分复制使用，请事先获得授权。）