冬天也露腿的女高中生占4成：校服裙哪儿最短，东京遥遥领先

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札幌1月的平均气温为零下3.6度。即使在这样的严寒天气中，女高中生10人中也会有1人露腿度过冬天！专业生产销售袜子、紧身裤袜等各种袜类的大公司冈本（本部在大阪市）的调查揭示了不穿长筒袜和紧身裤、热衷于“露腿”的女高中生的实际状况。

就“女高中生有哪些季节是露腿度过的”进行提问，回答是夏天有8成，春秋季有7成，冬天的“露腿率”也几乎达到4成。按地区来分，东京和广岛的冬天“露腿率”超过5成，即使在天寒地冻的北海道，10人中也有1人露腿度过冬季。

询问“冬天也露腿”的受访者“下半身是否感觉冷”，回答“感到很冷”和“感觉有点冷”的合计为84.1%。

关于为何“硬是逞能冬天也要露腿度过”，有39.9%的人回答“因为不喜欢穿长筒袜和紧身裤”，大大超过了回答“因为露腿可爱”的占比31.4%。

关于校服裙的长度问题，东京回答“膝盖以上”的受访者为50.5%，是其他地区受访者的2倍以上。反之，回答“膝盖以下”的比例，东京之外的地区基本都在30%-40%之间，但东京只有7.9%。在裙子的长度上，东京的“短”是遥遥领先的。

标题图片： Pakutaso

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