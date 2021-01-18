幼儿教保免费减轻了经济负担，“还想要孩子”的夫妇超过3成

日本信息库

明治安田生命的调查结果显示，“还想要孩子”的受访者超过30%。这个数字比上一年调查结果一下子增加了9个百分点，其原因之一是经济负担减轻了。

明治安田生命保险公司6月以家有婴幼儿的已婚男女1100人为对象进行的调查显示，回答“还想要孩子”的受访者达到30.5%，比上一年的21.3%足足增加9个百分点以上。

受2019年10月开始实施的《幼儿教育及保育的无偿化》影响，每月平均育儿费用变为3.6247万日元，比上一年的4.687万日元减少了4400日元。明治安田生命分析认为，“需要承担的幼儿园和保育园的费用减少无疑起到了积极的作用，另外，由于新冠肺炎疫情蔓延导致在家工作的时间增加，也促使人们对育儿的认识发生了改变”。

不过，即使是回答“想要，但很难”、“不想再要”的受访者，与上一年相比，列出“要花教育费” 、“要花生活费”等经济方面原因的人也已经大幅减少。

男性育儿休假的使用天数为“0天”的比例较上一年减少了7个百分点，达到66.5%，使用率有所上升。平均获取休假天数变为7天。另一方面，问到女性“希望丈夫育儿假休多长时间”时，得到的回答平均为94天，看来理想和现实还存在着相当大的差距。明治安田生命指出，“男性不应只是在形式上‘休个育儿假’，而应休够女性希望的天数，还要更加积极地投入到育儿中来”。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。