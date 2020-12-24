新冠疫情下，银发族的社会参与“减少”

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民间公司于8月进行的调查表明，由于新冠疫情对策要求人们尽量不要外出，感觉与社会的接触减少了的银发族达到约7成。即使在紧急事态宣言解除之后，减少外出的人也增多了。

这项调查是由电动轮椅（老年代步车）销售公司WHILL于8月上旬通过网络问卷的形式实施的，旨在了解新冠疫情对银发族的外出及社会参与所产生的影响。65岁以上的银发族男女共计600人（平均年龄为74.2岁）回答了问卷，其中“感到走路困难”的受访者300人，“未感到走路困难”的受访者300人。

调查结果显示，1年前的2019年8月之际，大约每天都会外出的人合计（“几乎每天”“每周5-6天”）为60.4%。但是，今年8月这个数字变为39.3%，约减少20个百分点。另一方面，“几乎不外出”的受访者从0.8%增加到4.5%，“每月外出2-3天”的从2.5%增加到7.3%，“每周外出1次”的从7.5%增加到14.8%。

观察“感到走路困难”的一组发现，在“外出机会”问项上，回答“1年前每周1天以下”的占12%，但现在回答“每周1天以下”的占到32.7%，增加了约3倍。

另外，在问到“外出频率以及与社会的接触上有无变化”时，回答“两者都减少了”的受访者达到66.2%。回答“两者都无变化”为29.2%，回答“两者都增加了”为4.7%。

与一年前相比，观察银发族在外出目的上的变化，则减幅最大的是“看剧看电影”，减少86.7%。其次分别为“去亲友家拜访”（减少76.1%）、“参加町内会的活动”（减少65.1%）、“扫墓、参拜寺庙和神社”（减少63.9%）。因吃饭、与朋友和邻居的交往、参加志愿者活动的外出也都减少到一半以下。

标题图片：Fast&Slow/PIXTA

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