18岁意识调查：七成人不读报，通过电视和Twitter获取信息

18岁意识调查：七成人不读报，通过电视和Twitter获取信息教育 社会 财经
以前在通勤电车上，绝大多数人都手抓着吊环，把报纸纵向折叠起来专心阅读。而现在，连成年人都兴高采烈地用手机玩着游戏。所以回答“不读报纸”的年轻人达到七成也是无可奈何的事情。
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9月末到10月初，日本财团以17-19岁的1000名受访者为对象进行了调查，结果显示，“读报”的人仅为32.7%，比2018年的调查减少了约15个百分点，“不读报纸一族”呈现出逼近七成的态势。
之所以不读报纸，受访者给出的理由中，“麻烦、没时间”最多，为47.8%，其次是“家里没订阅报纸”、“需要花钱”。网上可免费阅读的信息浩如烟海，也许很难让人产生特意花钱去买报阅读的冲动。另一方面，阅读报纸的受访者中，超过半数的人给出的读报理由是“能够多方面地了解社会上发生的事情”。
不读报的理由（%）
|麻烦，没时间
|47.8
|家里没有订报纸
|32.1
|需要花钱
|27.2
|利用其他媒体就足够了
|20.2
|没有感兴趣的报道
|19.8
读报的理由（%）
|能够多方面地了解社会上发生的事情
|50.8
|可以精通时事问题
|29.4
|容易获取信息
|27.8
|因为家里订了报纸，所以阅读
|24.8
|有想看的报道
|23.2
在阅读报纸的时间上，回答“不到5分钟”和“5-10分钟”的受访者合计为77%，看来读报的人也多为“浏览”的程度。
那么，年轻人究竟是如何收集信息的呢？原以为他们整天过着沉迷手机的生活，令人意外的是，回答“电视”的受访者最多，达到52.7%，其次是“Twitter等以短信为主的SNS” 、“YouTube等视频上传网站”。回答“报纸”的只有6.8%。
标题照片：PIXTA
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