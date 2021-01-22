18岁意识调查：七成人不读报，通过电视和Twitter获取信息

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以前在通勤电车上，绝大多数人都手抓着吊环，把报纸纵向折叠起来专心阅读。而现在，连成年人都兴高采烈地用手机玩着游戏。所以回答“不读报纸”的年轻人达到七成也是无可奈何的事情。

9月末到10月初，日本财团以17-19岁的1000名受访者为对象进行了调查，结果显示，“读报”的人仅为32.7%，比2018年的调查减少了约15个百分点，“不读报纸一族”呈现出逼近七成的态势。

之所以不读报纸，受访者给出的理由中，“麻烦、没时间”最多，为47.8%，其次是“家里没订阅报纸”、“需要花钱”。网上可免费阅读的信息浩如烟海，也许很难让人产生特意花钱去买报阅读的冲动。另一方面，阅读报纸的受访者中，超过半数的人给出的读报理由是“能够多方面地了解社会上发生的事情”。

不读报的理由（%）

麻烦，没时间 47.8 家里没有订报纸 32.1 需要花钱 27.2 利用其他媒体就足够了 20.2 没有感兴趣的报道 19.8

读报的理由（%）

能够多方面地了解社会上发生的事情 50.8 可以精通时事问题 29.4 容易获取信息 27.8 因为家里订了报纸，所以阅读 24.8 有想看的报道 23.2

在阅读报纸的时间上，回答“不到5分钟”和“5-10分钟”的受访者合计为77%，看来读报的人也多为“浏览”的程度。

那么，年轻人究竟是如何收集信息的呢？原以为他们整天过着沉迷手机的生活，令人意外的是，回答“电视”的受访者最多，达到52.7%，其次是“Twitter等以短信为主的SNS” 、“YouTube等视频上传网站”。回答“报纸”的只有6.8%。

标题照片：PIXTA

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