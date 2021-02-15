5成受访者回答职场中“没有LGBT支援制度”

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表示性少数群体的“LGBT”一词在日本也在一定程度上固定下来，但在调查中回答“充分理解”的受访者占31.0%，“多少还是理解的”占50.6%。对少数群体来说，现在的日本还存在很多感觉不便和困惑的地方。

2020年8月下旬，au Jibun银行（本社位于东京中央区）以全国的性少数群体和不属于性少数群体的商务人士各500人（共计1000人）为对象，进行了一项问卷调查。当被问及“工作的公司是否有针对LGBT的支持措施”时，将近半数48.3%的受访者回答“没有”。日本企业与外资企业相比，回答“没有LGBT支援制度”的比例高出约20个百分点。

具体的支援措施，比较多的有：“结婚礼金、丧假等制度适用于同性伴侣”（36.6%）、“有关LGBT的学习研修”（36.1%）、“参加和赞助LGBT活动”（34.4%）、“明文规定禁止歧视”（33.0%）等。

当LGBT人士被问及“选择公司时，是否重视其有无LGBT的支援制度和对此的努力”时，回答“重视”和“相对比较在意”的受访者加起来也只有20.6%，令人意外的是调查结果表明，有近8成人不在意是否有支援制度。

至于不在乎的理由，受访者回答较多的有“性取向是个人问题，没想让公司为自己做什么”（48岁男性）、“只要没受到过分的歧视，也没必要那么在意”（23岁男性）、“因为不想公开自己是同性恋”（45岁女性）等。

另外，当被问及“希望公司对LGBT给予什么样的支援制度和措施”时，很多人表示希望能够加深理解。比如“一个开放的职场环境以及对我们的理解，那是最令人开心的”（27岁女性）、“最讨厌别人小心翼翼避而远之的态度，希望大家能接受教育，不要另眼对待我们”（30岁女性）等。

在LGBT人士中，公开自己性取向的只占17.6%，即5人中还不到1人。因此，当被问及职场中遇到的困惑时，有受访者回答，“别人问我‘什么时候结婚’‘为什么不交女朋友’的时候，我只好撒谎”（39岁男性）、“无法跟别人谈论喜欢的艺人、结婚之类有关于异性的话题”（40岁男性）、“不想穿制服”（45岁女性）等。

标题图片：PIXTA

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