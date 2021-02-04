83%的小学中学存在霸凌现象：连续6年增加，创历史新高的61万件

日本信息库

文部科学省公布的《问题行为和拒绝上学调查》结果显示，2019年度在全国公立和私立的小学、初中、高中中被认定为校园霸凌的事件比上一年度增加6.8563万件，达到61.2496万件。

被认定为校园霸凌的件数连续6年呈增加态势。从施行《防止校园霸凌对策推进法》的2013年开始统计的数据来看，在可比数字中本次达到了历史最高值。认定有霸凌现象的学校占学校总数37011的82.6%，达到30583个之多。

被认定为校园霸凌事件的件数，小学中有48.4545万件，初中有10.6524万件，高中有1.8352万件，特别支援学校有3075件。按年级来看，小学2年级最多，有9.6416万件，其次3年级有9.1981万件，1年级有8.7759万件，4年级有8.2883万件。

中小学生每千人中发生被认定的霸凌事件为46.5件，比上年度（40.9件）也有所增加。

从发现校园霸凌事件的学校类别来看，依次为小学1.7485万个，初中8945个，高中3632个，特别支援学校521个。发现霸凌事件后向警方咨询、通报的占30%，即906个学校，细分则为小学230个、初中432个、高中225个、特别支援学校19个。

从校园霸凌的内容来看，“嘲讽或戏弄，说坏话或使用威胁性语言，说恶心话”这一项最多，为37.9417万 件（占整体比例为61.9%），其后依次是“轻轻碰撞，假装玩耍实际是打或者踢”，为13.1232万件（占整体比例为21.4%），“被排挤，被大家集体无视”为8.3671万件（占整体比例为13.7%）等。

关于业已发生的校园霸凌现象现在有否变化的问项，小学、初中、高中、特别支援学校都表示有8成左右“已经消除”，“正在为消除霸凌而努力（还没有达到消除目标）”的情况占不到2成。所谓“消除了霸凌”，是指必须同时满足2个条件，即“霸凌相关行为至少3个月没有发生”、“受害人没有感到身心两方面的痛苦”。

标题照片：Fast&Slow/PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。