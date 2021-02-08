业绩恶化导致裁员，上市企业动员“提前或自愿退休”

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新冠疫情仍在全球肆虐，日本国内的第二波疫情也看不到趋于平息的迹象。据说，在这样的背景下，企业不得不通过收缩、裁撤非盈利业务，或关闭店铺等方式来裁员。另外，动员职工提前或自愿退休以削减企业经营成本的情况也越来越多。

东京商工研究机构（总部位于东京）的调查显示，截至2020年10月29日，已有多达72家上市企业动员职工提前或自愿退休，比2019年全年（35家）多了一倍以上。这是自2010年（85家）以来，时隔10年后再次超过70家企业发出此类动员。动员退休的对象人数为14095人，也超过了2019年全年的11351人。

72家企业中，有29家企业表示主要原因在于受到了新冠疫情的影响，占总体的40%。从行业来看，比较多的是服装和纺织产品、餐饮各六家，电气设备、服务业各五家。因为受到居家隔离政策和消费低迷的影响，许多服装和餐饮企业的业绩下滑严重。

日立金属动员退休的人数最多，为1030人。其次依次为Leopalace21（1000人）、可口可乐瓶装日本控股HD（900人）和全家便利店（800人）。

东京商工研究机构表示，为了应对新冠疫情造成的业绩急剧下滑，一些企业面临必须尽快削减人工费的局面，甚至将裁员对象年龄下调到了30多岁、20多岁的水平。该机构分析认为“国内外市场都在缩小，对企业业绩造成的影响依然难以预测。2021年企业动员职工提前或自愿退休的规模仍将维持在高位”。

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